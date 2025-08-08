< sekcia Šport
Greif mieri z Mallorky do Lyonu, kluby sa mali dohodnúť na prestupe
Po odchode Lucasa Perriho za 16 miliónov eur do Leedsu hľadal Olympique novú brankársku jednotku a rýchlo sa zameral na Greifa z Mallorky.
Autor TASR,aktualizované
Lyon 8. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif mieri z RCD Mallorca do Olympique Lyon. Podľa denníka L'Équipe sa kluby v piatok dohodli na prestupe. Dvadsaťosemročný brankár by mal budúci týždeň podpísať s vedením Lyonu päťročnú zmluvu, k účastníkovi francúzskej Ligue 1 prestúpi za štyri milióny eur.
Po odchode Lucasa Perriho za 16 miliónov eur do Leedsu hľadal Olympique novú brankársku jednotku a rýchlo sa zameral na Greifa z Mallorky. Po dlhých a intenzívnych rokovaniach sa zástupcovia oboch klubov v piatok popoludní dohodli na hráčovom prestupe. Základná transferová suma štyri milióny eur by mala byť doplnená bonusmi až do výšky 1,25 milióna eur a 10-percentným úrokom z kapitálového zisku z ďalšieho predaja.
Greif opúšťa Mallorku po štyroch sezónach. Do tímu z Baleárskych ostrovov prišiel v roku 2021 zo Slovana Bratislava, v klube sa stretol aj s krajanom Martinom Valjentom. Dlho bojoval o post brankárskej jednotky RCD, podarilo sa mu to až v minulej sezóne, keď v La Lige odchytal 31 stretnutí. Na Mallorke mal zmluvu platnú do 30. júna 2026. Na konte má aj päť štartov v slovenskej reprezentácii.
