< sekcia Šport
Greif nezabránil prehre Lyonu s Toulouse
Mário Sauer z Toulouse si odpykával trest za 5 žltých kariet vo francúzskych súťažiach a chýbal v zápasovej nominácii.
Autor TASR
Paríž 10. mája (TASR) - Futbalisti Lyonu v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom podľahli v dueli 33. kola francúzskej Ligue 1 hráčom FC Toulouse 1:2. Pred posledným kolom si tak skomplikovali cestu za miestenkou v Lige majstrov, kde priamo postúpi najlepšia trojka súťaže. Svoj nedeľný zápas zvládli hráči Lille a posunuli sa na 3. miesto o bod práve pred aktuálne štvrtý Lyon.
Mário Sauer z Toulouse si odpykával trest za 5 žltých kariet vo francúzskych súťažiach a chýbal v zápasovej nominácii.
Paríž St. Germain má ligový titul na dosah. Doma zdolal Brest 1:0, na čele má šesťbodový náskok pred druhým Racingom Lens a výrazne lepšie skóre. V stredu ho čaká dohrávka 29. kola práve na pôde Lens, kde môže definitívne potvrdiť zisk titulu.
Lille vycestovalo na pôdu Monaka, ktoré ešte malo teoretickú šancu na postup do kvalifikácie LM. O triumfe hostí rozhodol vlastný gól Denisa Zakariu zo 72. minúty. „Kniežatá“ napokon klesli na 7. priečku a v poslednom kole sa môžu dostať najvyššie na 6. miesto zaručujúce účasť v predkole Konferenčnej ligy.
Prehry Monaka a Lyonu dokonale využili aj hráči Rennes a Olympique Marseille. Rennes vyhralo doma nad FC Paríž 2:1 a je len bod za Lyonom, štvrtá priečka zaručuje účasť v kvalifikácii o LM. Lyon odohrá posledný duel doma proti Lens.
Marseille vyhral nad Le Havre 1:0 a v poslednom kole sa s mankom troch bodov stretne s Rennes v priamom súboji o 5. priečku. Piate mužstvo si automaticky zahrá ligovú fázu Európskej ligy.
Do problémov sa dostali hráči OGC Nice. V dueli so šestnástym AJ Auxerre prehrali 1:2 a spadli na barážovú priečku. Ich nedeľný súper sa im bodovo dorovnal a má aj lepšie skóre. Výhodou Nice je, že ich záverečným súperom budú posledné Méty. Auxerre vycestuje na pôdu Lille.
Mário Sauer z Toulouse si odpykával trest za 5 žltých kariet vo francúzskych súťažiach a chýbal v zápasovej nominácii.
Paríž St. Germain má ligový titul na dosah. Doma zdolal Brest 1:0, na čele má šesťbodový náskok pred druhým Racingom Lens a výrazne lepšie skóre. V stredu ho čaká dohrávka 29. kola práve na pôde Lens, kde môže definitívne potvrdiť zisk titulu.
Lille vycestovalo na pôdu Monaka, ktoré ešte malo teoretickú šancu na postup do kvalifikácie LM. O triumfe hostí rozhodol vlastný gól Denisa Zakariu zo 72. minúty. „Kniežatá“ napokon klesli na 7. priečku a v poslednom kole sa môžu dostať najvyššie na 6. miesto zaručujúce účasť v predkole Konferenčnej ligy.
Prehry Monaka a Lyonu dokonale využili aj hráči Rennes a Olympique Marseille. Rennes vyhralo doma nad FC Paríž 2:1 a je len bod za Lyonom, štvrtá priečka zaručuje účasť v kvalifikácii o LM. Lyon odohrá posledný duel doma proti Lens.
Marseille vyhral nad Le Havre 1:0 a v poslednom kole sa s mankom troch bodov stretne s Rennes v priamom súboji o 5. priečku. Piate mužstvo si automaticky zahrá ligovú fázu Európskej ligy.
Do problémov sa dostali hráči OGC Nice. V dueli so šestnástym AJ Auxerre prehrali 1:2 a spadli na barážovú priečku. Ich nedeľný súper sa im bodovo dorovnal a má aj lepšie skóre. Výhodou Nice je, že ich záverečným súperom budú posledné Méty. Auxerre vycestuje na pôdu Lille.
Ligue 1 - 33. kolo:
FC Toulouse - Olympique Lyon 2:1 (1:0)
Góly: 10. Methalie, 78. Kamanzi - 71. Tolisso, ČK: 79. Donnum (Toulouse) po druhej ŽK
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
AC Le Havre - Olympique Marseille 0:1 (0:0)
Gól: 55. Greenwood (z 11 m)
AJ Auxerre - OGC Nice 2:1 (1:1)
Góly: 27. Mara, 70. Sinayoko - 9. Diop
AS Monaco - OSC Lille 0:1 (0:0)
Gól: 72. Zakaria (vlastný)
FC Metz - FC Lorient 0:4 (0:1)
Góly: 24. Makengo, 84. Dieng, 90.+7 Avom, 90.+8 Cadiou
Paríž Saint-Germain - Stade Brest 1:0 (0:0)
Gól: 82. Doue
SCO Angers - Racing Štrasburg 1:1 (0:1)
Góly: 70. Koyalipou - 45.+3 Enciso (z 11 m)
Stade Rennes - FC Paríž 2:1 (0:0)
Góly: 74. Lepaul, 75. Embolo - 53. Geubbels
FC Toulouse - Olympique Lyon 2:1 (1:0)
Góly: 10. Methalie, 78. Kamanzi - 71. Tolisso, ČK: 79. Donnum (Toulouse) po druhej ŽK
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
AC Le Havre - Olympique Marseille 0:1 (0:0)
Gól: 55. Greenwood (z 11 m)
AJ Auxerre - OGC Nice 2:1 (1:1)
Góly: 27. Mara, 70. Sinayoko - 9. Diop
AS Monaco - OSC Lille 0:1 (0:0)
Gól: 72. Zakaria (vlastný)
FC Metz - FC Lorient 0:4 (0:1)
Góly: 24. Makengo, 84. Dieng, 90.+7 Avom, 90.+8 Cadiou
Paríž Saint-Germain - Stade Brest 1:0 (0:0)
Gól: 82. Doue
SCO Angers - Racing Štrasburg 1:1 (0:1)
Góly: 70. Koyalipou - 45.+3 Enciso (z 11 m)
Stade Rennes - FC Paríž 2:1 (0:0)
Góly: 74. Lepaul, 75. Embolo - 53. Geubbels