Greif opäť neinkasoval, Lyon triumfoval na pôde Lille 1:0

Na archívnej snímke slovenský brankár Dominik Greif. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jediný gól duelu dal v 13. minúte hlavičkou anglický stredopoliar Tyler Morton po centri argentínskeho reprezentanta Nicolasa Tagliafica.

Autor TASR
Paríž 28. septembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif si aj vo svojom treťom vystúpení v drese Olympique Lyon udržal čisté konto. V nedeľnom súboji popredných klubov francúzskej Ligue 1 prispel k triumfu svojho mužstva v 6. kole na pôde OSC Lille 1:0.

Jediný gól duelu dal v 13. minúte hlavičkou anglický stredopoliar Tyler Morton po centri argentínskeho reprezentanta Nicolasa Tagliafica. Lyon si v šiestich stretnutiach pripísal päť triumfov, nestačil iba v predchádzajúcom kole na Rennes. Na konte má 15 bodov a je iba o skóre na druhom mieste za Parížom St. Germain. Lille je na 6. priečke s 10 bodmi.



Ligue 1 - 6. kolo:

SCO Angers - Stade Brest 0:2 (0:2)

Góly: 26. Labeau Lascary, 32. Del Castillo (z 11 m)



OSC Lille - Olympique Lyon 0:1 (0:1)

Gól: 13. Morton

/D. Greif (Lyon) odchytal celý duel/



FC Metz - AC Le Havre 0:0



OGC Nice - FC Paríž 1:1 (1:0)

Góly: 40. Diop - 88. Krasso (z 11 m)
