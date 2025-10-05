< sekcia Šport
Greif piate čisté konto nepridal, Lyon prehral s Toulouse 1:2
Za Toulouse odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Mário Sauer.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 5. októbra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif inkasoval prvé góly v drese Lyonu. Olympique prehral v nedeľňajšom stretnutí 7. kola francúzskej Ligue 1 doma s Toulouse 1:2 a v tabuľke figuruje na druhom mieste s jednobodovou stratou na vedúci Paríž. St. Germain. Úradujúci majster remizoval na ihrisku Lille 1:1, bod pre domácich zachránil v 85. minúte Ethan Mbappe, brat útočníka Realu Madrid Kyliana Mbappeho.
Piate čisté konto v rade zobral Greifovi v 87. minúte striedajúci Emersonn, ktorý v šiestej minúte nadstaveného času aj dokonal obrat hostí. Za Toulouse odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Mário Sauer.
Hráči AS Monaco remizovali s Nice 2:2, keď sa v početnej prevahe o oba góly domácich postaral z pokutových kopov Ansu Fati. Na opačnej strane skóroval dvakrát Sofiane Diop, z toho raz z penalty. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel medzi Le Havre a Rennes, oba tímy remizovali v treťom kole za sebou. Štrasburg po víťazstve v Konferenčnej lige v Bratislave nad Slovanom bodoval naplno aj v domácej súťaži, keď deklasoval Angers 5:0.
Piate čisté konto v rade zobral Greifovi v 87. minúte striedajúci Emersonn, ktorý v šiestej minúte nadstaveného času aj dokonal obrat hostí. Za Toulouse odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Mário Sauer.
Hráči AS Monaco remizovali s Nice 2:2, keď sa v početnej prevahe o oba góly domácich postaral z pokutových kopov Ansu Fati. Na opačnej strane skóroval dvakrát Sofiane Diop, z toho raz z penalty. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel medzi Le Havre a Rennes, oba tímy remizovali v treťom kole za sebou. Štrasburg po víťazstve v Konferenčnej lige v Bratislave nad Slovanom bodoval naplno aj v domácej súťaži, keď deklasoval Angers 5:0.
Ligue 1 - 7. kolo:
AC Le Havre - Stade Rennes 2:2 (1:2)
Góly: 45.+1 Soumare, 79. Ndiaye - 10. Embolo, 29. Lepaul
AS Monaco - OGC Nice 2:2 (1:2)
Góly: 45.+5 a 56. Fati (oba z 11 m) - 29. a 42. Diop (druhý z 11 m), ČK: 34. Abdi (Nice) po 2. ŽK
Racing Štrasburg - SCO Angers 5:0 (1:0)
Góly: 36. a 51. Pinichelli, 66. a 70. Godo, 61. Ouattara
Olympique Lyon - FC Toulouse 1:2 (1:0)
Góly: 24. Fofana - 87. a 90.+6 Emersonn
/D. Greif odchytal celý zápas - M. Sauer odohral prvý polčas/
OSC Lille - Paríž Saint-Germain 1:1 (0:0)
Góly: 85. E. Mbappe - 66. Mendes
AC Le Havre - Stade Rennes 2:2 (1:2)
Góly: 45.+1 Soumare, 79. Ndiaye - 10. Embolo, 29. Lepaul
AS Monaco - OGC Nice 2:2 (1:2)
Góly: 45.+5 a 56. Fati (oba z 11 m) - 29. a 42. Diop (druhý z 11 m), ČK: 34. Abdi (Nice) po 2. ŽK
Racing Štrasburg - SCO Angers 5:0 (1:0)
Góly: 36. a 51. Pinichelli, 66. a 70. Godo, 61. Ouattara
Olympique Lyon - FC Toulouse 1:2 (1:0)
Góly: 24. Fofana - 87. a 90.+6 Emersonn
/D. Greif odchytal celý zápas - M. Sauer odohral prvý polčas/
OSC Lille - Paríž Saint-Germain 1:1 (0:0)
Góly: 85. E. Mbappe - 66. Mendes