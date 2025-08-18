Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Greif podpísal s Lyonom štvorročný kontrakt

Na snímke brankár Dominik Greif počas tlačovej konferencie pred úvodným stretnutím 3. predkola Európskej ligy (EL) ŠK Slovan Bratislava - FC Dundalk v Bratislave v utorok 6. augusta 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Základná transferová suma štyri milióny eur môže byť doplnená bonusmi až do výšky 1,25 milióna a 10-percentným úrokom z kapitálového zisku z ďalšieho predaja.

Autor TASR
Lyon 18. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif prestúpil z RCD Mallorca do Olympique Lyon. V pondelok podpísal s klubom francúzskej Ligue 1 štvorročný kontrakt do 30. júna 2029. Základná transferová suma štyri milióny eur môže byť doplnená bonusmi až do výšky 1,25 milióna a 10-percentným úrokom z kapitálového zisku z ďalšieho predaja. Informoval o tom oficiálny klubový web Lyonu.

Po odchode Lucasa Perriho za 16 miliónov eur do Leedsu hľadal Olympique novú brankársku jednotku a rýchlo sa zameral na Greifa, Po dlhých a intenzívnych rokovaniach sa zástupcovia oboch klubov dohodli na hráčovom prestupe a v pondelok podpísal Greif štvorročnú zmluvu. Mallorku opúšťa po štyroch sezónach. Do tímu z Baleárskych ostrovov prišiel v roku 2021 zo Slovana Bratislava, v klube sa stretol aj s krajanom Martinom Valjentom. Dlho bojoval o post brankárskej jednotky RCD, podarilo sa mu to až v minulej sezóne, keď v La Lige odchytal 31 stretnutí. Na Mallorke mal zmluvu platnú do 30. júna 2026. Na konte má aj päť štartov v slovenskej reprezentácii.
