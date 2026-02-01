Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Šport

Greif prispel čistým kontom k víťazstvu Lyonu nad Lille 1:0

.
Na archívnej snímke slovenský brankár Dominik Greif. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pre Lyon to bol desiate víťazstvo vo všetkých súťažiach v sérii a piaty plný bodový zápis v lige za sebou.

Autor TASR
,aktualizované 
Paríž 1. februára (TASR) - Slovenský brankár Dominik Greif si pripísal siedme čisté konto v prebiehajúcom ročníku francúzskej Ligue 1. Štyrmi zákrokmi prispel k víťazstvu Olympique Lyon v domácom dueli 20. kola nad Lille 1:0.

Rozhodujúci gól zaznamenal v 37. minúte dánsky stredopoliar Noah Nartey. Pre Lyon to bol desiate víťazstvo vo všetkých súťažiach v sérii a piaty plný bodový zápis v lige za sebou. Upevnil si tak štvrtú priečku, iba o skóre za Marseille. Lille je na piatej priečke s mankom siedmich bodov na Lyon.

Toulouse so slovenským legionárom Máriom Sauerom iba na lavičke remizovalo doma s predposledným Auxerre 0:0 a v tabuľke mu patrí ôsme miesto. Hráči Metz sa neodpútali z dna tabuľky, keď na ihrisku Angers prehrali 0:1.



Ligue 1 - 20. kolo:

Olympique Lyon - Lille OSC 1:0 (1:0)

Gól: 37. Nartey

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas a mal štyri zákroky/



Angers SCO – FC Metz 1:0 (1:0)

Gól: 25. Mouton, ČK: 9. Gbamin (Metz)



OGC Nice – Stade Brest 2:2 (0:2)

Góly: 63. Abdi, 71. Wahi – 15. Del Castillo (z 11 m), 23. Doumbia



FC Toulouse – AJ Auxerre 0:0

/M. Sauer (Toulouse) na lavičke/
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka