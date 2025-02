Greif s Valjentom nezabránili prehre Mallorky na pôde Atlética

Atlético Madrid - RCD Mallorca 2:0 (1:0)



Góly: 26. Lino, 90+3 Griezmann



/D. Greif a M.Valjent (obaja Mallorca) odohrali celý zápas/

Villarreal CF - Real Valladolid 5:1 (1:0)



Góly: 42. A. Pérez, 64. Gueye, 70. Comesaňa, 86. Barry, 90+1. Suárez - 90+4. Amallah

Getafe CF - FC Sevilla 0:0

Madrid 1. februára (TASR) - Futbalisti Atlética Madrid zdolali v 22. kole La Ligy Mallorku 2:0. V zostave hostí odohrali plnú minutáž slovenský obranca Martin Valjent a rovnako aj jeho krajan brankár Dominik Greif. Atlético triumfovalo po dvoch zápasoch bez plného bodového zisku a zostáva na druhej priečke s mankom bodu na Real Madrid, ktorý má zápas k dobru.Slovenský brankár v službách hostí ešte zvládol zneškodniť zakončenie Sörlotha z 20. minúty, no o šesť minút neskôr už nedokázal reagovať na prízemnú strelu ofenzívneho obrancu Samuela Linu. Skóre duelu uzavrel v 90+3. minúte Antoine Griezmann, ktorý využil vysoké postavenie Greifa a skóroval ponad bezmocného rodáka z Bratislavy.Hráči Villarrealu si poradili s Realom Valladolid presvedčivo 5:1. Skóre otvoril v 42. minúte najlepší strelec domácich Ayoze Pérez, ktorý vsietil svoj deviaty gól v prebiehajúcej sezóne. "Žltá ponorka" si udržala piatu pozíciu, ktorá by znamenala istú účasť v ligovej fáze Európskej ligy.V zápase medzi FC Sevilla a Getafe sa zrodila bezgólová remíza. Obe mužstvá vstúpili do zápasu s trojzápasovou sériou bez prehry, ktorú si vďaka deľbe bodov opäť predĺžili. Sedemnásobný víťaz Európskej ligy sa v domácej súťaži naďalej trápi a je v tabuľke na jedenástej priečke, Getafe je štrnáste.