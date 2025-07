Greif sa ocitol v hľadáčiku francúzskeho veľkoklubu

Lyon 29. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dominik Greif sa podľa španielskych médií ocitol v hľadáčiku francúzskeho klubu Olympique Lyon. Dvadsaťosemročný brankár španielskeho RCD Mallorca by mohol zaujať v tíme účastníka Ligue 1 post brankárskej jednotky po odchode Lucasa Perriho do Leedsu United.



Perri zamieril k nováčikovi anglickej Premier League za 16 miliónov eur. Lyon by mohol podľa portálu RMC Sports získať Greifa za výrazne nižšiu sumu, keďže Slovákovi po nadchádzajúcej sezóne vyprší zmluva s mužstvom z Baleárskych ostrovov. Klub zároveň pracuje na zrušení prestupu amerického brankára Matta Turnera z Nottinghamu Forest, ktorý dohodol už bývalý prezident John Textor.



Greif si v uplynulom ročníku vypracoval po štyroch rokoch v Španielsku pozíciu tímovej jednotky. Malorčania aj vďaka nemu obsadili 10. miesto v La Lige. Bývalý brankár Slovana Bratislava odchytal 31 ligových stretnutí, v ktorých vychytal sedem čistých kont.



Lyon si prechádza turbulentným obdobím. V závere júna ho Národný výbor pre kontrolu riadenia (DNCG) preradil do nižšej Ligue 2 pre vysoké dlhy. Na začiatku júla však uspel s odvolaním. Podľa DNCG narástli dlhy klubu na viac ako 500 miliónov eur, v odvolacom konaní však predstavitelia Lyonu predostreli finančné záruky. Okrem príslušnosti v najvyššej francúzskej súťaži zostala Lyonu aj miestenka v Európskej lige.