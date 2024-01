Greif sa stretol s Nadalom: Neuveriteľný moment a splnený sen

Mallorca 25. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif si splnil sen a stretol sa so španielskym tenistom Rafaelom Nadalom. Podarilo sa mu to po stredajšom štvrťfinálovom zápase Kráľovského pohára, v ktorom pomohol svojím výkonom Mallorke zdolať lídra španielskej ligy Gironu 3:2 a postúpil s tímom medzi najlepšie štyri tímy.



Greif dostal tretíkrát za sebou šancu v bránke RCD v pohári a tromi zákrokmi pomohol mužstvu k účasti v semifinále. Napriek tomu neodchytal žiadny ligový duel v tejto sezóne. Omnoho viac si užil chvíle po stredajšom stretnutí. Zápas totiž sledoval aj držiteľ 22 grandslamových titulov Nadal, ktorý pochádza práve z Mallorky.



"Môj hrdina z detstva a dospelosti. Bol to neuveriteľný moment. Splnil sa mi sen a mohli sme s Rafom prehodiť aj pár slov," uviedol Greif na sociálnej sieti Instagram. Nadal zažil návrat na dvorce na turnaji ATP v Brisbane. Na podujatí v Queenslande prehral vo štvrťfinále s domácim Austrálčanom Jordanom Thompsonom a navyše sa zranil. Utrpel mikrotrhlinu svalu a musel sa odhlásiť z grandslamového Australian Open. Začiatkom týždňa však informoval, že sa chce predstaviť na podujatí v Dauhe (19. - 24. februára).



Pre dvadsaťšesťročného Greifa to bol štvrtý duel v španielskom Kráľovskom pohári. V predošlých troch zápasoch neinkasoval ani gól, v stredu síce dostal dva, ale napriek tomu podržal tím najmä v 25. minúte. Za stavu 1:0 zneškodnil pravou rukou veľkú šancu brazílskeho útočníka Savia.



Za Mallorcu nastúpil už tradične aj slovenský obranca Martin Valjent. Ten si po vylúčení svojho spoluhráča Antonia Railla prebral kapitánsku pásku a dotiahol RCD k prekvapujúcemu triumfu.