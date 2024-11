Greif si myslí, že v reprezentácii dosiaľ nemal čo hľadať

Senec 12. novembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif sa po návrate do národného tímu vyhranil voči názorom, že k tomu malo dôjsť už skôr. Dvadsaťsedemročný hráč španielskej Mallorcy figuruje v nominácii prvýkrát, odkedy reprezentáciu prevzal Francesco Calzona.



Greif bol naposledy na súpiske Slovenska v októbri 2021, v kvalifikačnom zápase MS na pôde Chorvátska (2:2). Pre problémy s chrbtom však vynechal veľkú časť danej sezóny a v ďalších ročníkoch šance takmer nedostával. K zmene prišlo až v tejto sezóne, v La Lige dosiaľ odchytal deväť z trinástich duelov. "Uvedomoval som si situáciu, že som bol rok zranený, čiže som netrénoval. Dva roky som do zápasov nenastupoval, potom som odohral štyri a prišla otázka, prečo tu nie je Greif. Voči chalanom mi to prišlo a stále príde nefér, pretože Martin Dúbravka je oporou mužstva neskutočné roky a Marek Rodák podal výborný výkon vždy, keď nastúpil," uviedol Greif na utorkovom mediálnom mítingu v Senci.



Bývalý brankár Slovana Bratislava si myslí, že v reprezentácii nemal čo hľadať. "Je jedno, či som v klube alebo tu, keď ako hráč, ktorý nehráva v klube, v reprezentácii nemám šancu. Takže tu môže byť niekto iný, kto nastupuje v klube a šance môže mať väčšie," povedal pre oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Tlak na Calzonu sa mu nepáčil. "Tiež je to nerešpekt voči trénerovi, ktorý robí nominácie a vychádzajú mu. Herný a výsledkový progres Slovenska sa pod ním nedá poprieť," dodal Greif.



Prvý nominovaný brankár na novembrové súboje Ligy národov je tradične Martin Dúbravka a dvojkou je Marek Rodák. Na pozícii tretieho brankára bol dlhodobejšie Henrich Ravas, no taliansky kormidelník chcel trio obmeniť. Okrem Greifa sa premiéry pod Calzonom dočkal 22-ročný Peter Kováčik. "Cítim sa tu super a prvé pocity sú veľmi dobré. Predtým som bol v dvadsaťjednotke a toto je niečo úplne iné, takže som bol trochu nervózny a zvedavý, ale to ma veľmi rýchlo prešlo. Uvidíme, či mi tréner dá šancu alebo nie, ale som tu prvýkrát, takže všetko má svoj čas a teším sa, že tu môžem byť," tešil sa pravý obranca poľskej Jagiellonie.



Slováci bojujú v C-divízii so Švédskom o priamy postup do vyššej B-divízie. Doma s ním remizovali 2:2 a na jeho pôde sa predstavia v sobotu 16. novembra. Účinkovanie v prvej skupine ukončia o tri dni neskôr v Trnave proti Estónku. Prvý zápas na jeho pôde vyhrali 1:0. Slovensko má už teraz istú účasť v play off o postup do vyššej divízie.