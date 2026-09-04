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Greif vychytal víťazstvo Lyonu nad Auxerre 3:1 v 3. kole Ligue 1
Olympique Lyon – AJ Auxerre 3:1 (2:1).
Autor TASR
Lyon 4. septembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif vychytal víťazstvo Olympique Lyon nad AJ Auxerre 3:1 v piatkovom zápase 3. kola francúzskej Ligue 1. Jeho tím má po troch odohratých zápasoch sedem bodov a figuruje na čele neúplnej tabuľky.
Ligue 1, 3. kolo
Olympique Lyon – AJ Auxerre 3:1 (2:1)
Góly: 28. Bacher, 31. Athekame, 53. Nuamah - 42. Archer.
/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
Ligue 1, 3. kolo
Olympique Lyon – AJ Auxerre 3:1 (2:1)
Góly: 28. Bacher, 31. Athekame, 53. Nuamah - 42. Archer.
/Greif (Lyon) odchytal celý zápas/