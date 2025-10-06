< sekcia Šport
Greif vypadol z nominácie, nahradil ho Takáč
Greif absolvoval v nedeľu poobede s Lyonom zápas francúzskej Ligue 1 proti Toulouse (1:2) a na sústredenie v Senci by nestihol prísť v čas.
Senec 6. októbra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif vypadol z nominácie trénera Francesca Calzonu na októbrové zápasy kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku (10. októbra) a proti Luxembursku (13. októbra). V nominácii ho nahradí gólman Dominik Takáč zo Slovana Bratislava. Na mediálnom termíne v Senci o tom v pondelok informovala mediálna manažérka Monika Jurigová.
Greif absolvoval v nedeľu poobede s Lyonom zápas francúzskej Ligue 1 proti Toulouse (1:2) a na sústredenie v Senci by nestihol prísť v čas. Proti nemu nastúpil krajan Mario Sauer, a tak im zväz ponúkol alternatívne spôsoby príchodu z Lyonu. Dvadsaťosemročnému gólmanovi však žiadny nevyhovoval.
„Dominik Greif odmietol prísť na aktuálny zraz reprezentácie. Jeho tím včera hral doma proti mužstvu, za ktoré nastúpil aj Mario Sauer. Tréner potreboval mať na pondelkový míting o 15.30 h k dispozícii všetkých hráčov. Pôvodný let bol naplánovaný z Lyonu do Budapešti na dnešok, no príchod by bol až o 16.30. Preto sme obom hráčom ponúkli tri alternatívne možnosti, ako sa sem mohli dostať včas. Sauer si zvolil možnosť ísť vlakom z Lyonu do Ženevy a ráno letieť do Viedne. Do Senca dorazil okolo 13.00 h. Ani jedna z týchto možností však nevyhovovala Greifovi, a tak sa rozhodol, že na zraz nepríde,“ povedala Jurigová s tým, že jedinú výnimku dostal vzhľadom na okolnosti presunu útočník Dávid Ďuriš z nórskeho klubu Rosenbrog, za ktorý nastúpil v nedeľu večer.
Brankársku jednotku Martina Dúbravku a Mareka Rodáka tak doplní Takáč zo Slovana Bratislava. „Greifa sme nahradili Takáčom, ktorý bol síce súkromne v zahraničí, no okamžite súhlasil a pripojí sa k tímu zajtra ráno,“ dodala Jurigová.
Otázniky visia ešte nad účasťou ďalšieho tria hráčov. Už od nominácie sa čaká na účasť Dávida Hancka, ktorý v najbližších dňoch očakáva narodenie dieťaťa. Ďalším dvom hráčom komplikujú príchod zranenia. Stredopoliar Stanislav Lobotka striedal v nedeľnom zápase talianskej ligy medzi svojím SSC Neapol a Janovom (2:1) pre náhlu bolesť v slabinách. Útočníka Ivana Schranza, ktorý vynechal pre zranenie aj minulé sústredenie, zas trápi po nedeľnom derby na pôde Sparty Praha (1:1) členok.
