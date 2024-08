Greif zatienil ligový debut Mbappeho, Malorčania uchmatli bod s Realom

Palma 19. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa nevyhli zakopnutiu hneď v úvode nového ročníka La Ligy. Úradujúci španielsky šampión v nedeľňajšom stretnutí 1. kola iba remizoval na pôde RCD Mallorca 1:1. Ligový debut francúzskeho kanoniera Kyliana Mbappeho zatienil slovenský brankár Dominik Greif, ktorý sa proti hviezdnej posile "bieleho baletu" blysol dvoma kľúčovými zákrokmi v druhom dejstve. Celý duel odohral v drese Malorčanov aj obranca Martin Valjent.



Tréner Carlo Ancelotti zvolil rovnakú základnú zostavu, ktorá v stredu zdolala Atalantu Bergamo (2:0) a získala pre Real trofej v Superpohári UEFA. Taliansky kouč po vydarenom štarte do sezóny proti víťazom Európskej ligy nebol tentoraz spokojný s pracovitosťou svojich zverencov. "Musíme pracovať s väčším nasadením. Tento zápas nám môže poslúžiť na to, aby sme sa z neho veľa poučili. Bol to duel, ktorý úplne jasne odhalil, kde máme problémy. Mallorca odohrala veľmi dobré stretnutie v defenzíve, lepšie ako my," uviedol 65-ročný kormidelník.



Real poslal do vedenia v 13. minúte z prvej strely na bránu Rodrygo, ktorý umiestneným pokusom k žrdi nedal šancu Greifovi. Madridčania však nedokázali odskočiť na rozdiel dvoch gólov a krátko po zmene strán inkasovali po rohovom kope a hlavičkovom zakončení Vedata Muriqiho. "Skórovať proti Realu je krásne. Som veľmi unavený, ale stálo to za to a bolo veľmi dôležité získať bod proti možno najlepšiemu tímu na svete," citovala autora vyrovnávajúceho presného zásahu agentúra AFP. Tri body mohol na stranu favorita strhnúť Mbappe, ktorému však prekazil gólový debut v La Lige dvoma kľúčovými zákrokmi Greif. Ten sa blysol v 62. minúte, keď pravou rukou reflexívne zastavil tečovanú strelu Francúza. Frustráciu 25-ročného útočníka zvýšil slovenský brankár aj v 70. minúte zákrokom nohou, čím zariadil, že bývalý hráč Paríža Saint-Germain si v úvodnom kole neotvoril strelecký účet v La Lige. Jeho dres skončil po zápase v rukách španielskeho tenistu Rafaela Nadala, ktorý sledoval duel ako rodený Malorčan a zároveň celoživotný fanúšik Realu.



Pre Greifa to bol iba štvrtý štart v La Lige za štyri ligové ročníky v drese mužstva z Baleárskych ostrovov. V predošlých troch sezónach odchytal vždy zhodne po jednom ligovom stretnutí a nastupoval iba v pohárových dueloch. Práve v španielskom Copa del Rey prispel v minulej sezóne k finálovej účasti svojho tímu. Pozícia slovenského reprezentanta sa zlepšila odchodom tímovej jednotky Srba Predraga Rajkoviča do saudskoarabského Al-Ittihadu. Greif by mal vytvoriť brankársky tandem so Španielom Leom Romanom, ktorý sa vrátil do klubu po hosťovaní v Reale Oviedo.