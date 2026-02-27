< sekcia Šport
Greifov Lyon nastúpi v osemfinále Európskej ligy proti Celte Vigo
Úvodné zápasy sú na programe 6. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 27. februára (TASR) - Futbalistov francúzskeho Olympique Lyon v kádri so slovenským brankárom Dominikom Greifom čaká v osemfinále Európskej ligy dvojzápas proti španielskej Celte Vigo. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Úvodné zápasy sú na programe 12. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.
Lyon zvládol ligovú fázu s bilanciou sedem víťazstiev a jedna prehra. Účastník francúzskej Ligue 1 sa umiestnil na čele 36-člennej tabuľky pred anglickou Aston Villou, ktorú čaká v osemfinále súboj proti francúzskemu LOSC Lille. Dánsky FC Midtjylland si počínal v dlhodobej časti výborne, obsadil 3. miesto a o premiérový postup medzi osmičku najlepších v EL zabojuje proti anglickému Nottinghamu Forest, ktorý vyradil v baráži Fenerbahce Istanbul aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. priečke, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte EL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Osemfinálový program tak ponúkne konfrontáciu talianskych tímov FC Bologna a AS Rím. Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.
Lyon zvládol ligovú fázu s bilanciou sedem víťazstiev a jedna prehra. Účastník francúzskej Ligue 1 sa umiestnil na čele 36-člennej tabuľky pred anglickou Aston Villou, ktorú čaká v osemfinále súboj proti francúzskemu LOSC Lille. Dánsky FC Midtjylland si počínal v dlhodobej časti výborne, obsadil 3. miesto a o premiérový postup medzi osmičku najlepších v EL zabojuje proti anglickému Nottinghamu Forest, ktorý vyradil v baráži Fenerbahce Istanbul aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. priečke, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte EL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Osemfinálový program tak ponúkne konfrontáciu talianskych tímov FC Bologna a AS Rím. Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.
prehľad dvojíc Európskej ligy:
osemfinále:
Ferencváros Budapešť - Sporting Braga
KRC Genk - SC Freiburg
VfB Stuttgart - FC Porto
FC Bologna - AS Rím
Panathinaikos Atény - Real Betis
Celta Vigo - Olympique Lyon
Nottingham Forest - FC Midtjylland
LOSC Lille - Aston Villa
štvrťfinálový pavúk:
Ferencváros Budapešť/Sporting Braga - Panathinaikos Atény/Real Betis
KRC Genk/SC Freiburg - Celta Vigo/Olympique Lyon
VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland
FC Bologna/AS Rím - LOSC Lille/Aston Villa
termíny EL:
osemfinále: 12. a 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 20. mája (Istanbul)
osemfinále:
Ferencváros Budapešť - Sporting Braga
KRC Genk - SC Freiburg
VfB Stuttgart - FC Porto
FC Bologna - AS Rím
Panathinaikos Atény - Real Betis
Celta Vigo - Olympique Lyon
Nottingham Forest - FC Midtjylland
LOSC Lille - Aston Villa
štvrťfinálový pavúk:
Ferencváros Budapešť/Sporting Braga - Panathinaikos Atény/Real Betis
KRC Genk/SC Freiburg - Celta Vigo/Olympique Lyon
VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland
FC Bologna/AS Rím - LOSC Lille/Aston Villa
termíny EL:
osemfinále: 12. a 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 20. mája (Istanbul)