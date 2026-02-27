Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Šport

Greifov Lyon nastúpi v osemfinále Európskej ligy proti Celte Vigo

.
Na snímke loptičky, v ktorých sú lístky s názvami klubov pred žrebom osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále Európskej ligy vo futbale v Lyone v piatok 27. februára 2026. Foto: TASR/AP

Úvodné zápasy sú na programe 6. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.

Autor TASR
,aktualizované 
Nyon 27. februára (TASR) - Futbalistov francúzskeho Olympique Lyon v kádri so slovenským brankárom Dominikom Greifom čaká v osemfinále Európskej ligy dvojzápas proti španielskej Celte Vigo. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Úvodné zápasy sú na programe 12. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.

Lyon zvládol ligovú fázu s bilanciou sedem víťazstiev a jedna prehra. Účastník francúzskej Ligue 1 sa umiestnil na čele 36-člennej tabuľky pred anglickou Aston Villou, ktorú čaká v osemfinále súboj proti francúzskemu LOSC Lille. Dánsky FC Midtjylland si počínal v dlhodobej časti výborne, obsadil 3. miesto a o premiérový postup medzi osmičku najlepších v EL zabojuje proti anglickému Nottinghamu Forest, ktorý vyradil v baráži Fenerbahce Istanbul aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom.

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. priečke, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte EL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Osemfinálový program tak ponúkne konfrontáciu talianskych tímov FC Bologna a AS Rím. Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.



prehľad dvojíc Európskej ligy:

osemfinále:

Ferencváros Budapešť - Sporting Braga

KRC Genk - SC Freiburg

VfB Stuttgart - FC Porto

FC Bologna - AS Rím

Panathinaikos Atény - Real Betis

Celta Vigo - Olympique Lyon

Nottingham Forest - FC Midtjylland

LOSC Lille - Aston Villa



štvrťfinálový pavúk:

Ferencváros Budapešť/Sporting Braga - Panathinaikos Atény/Real Betis

KRC Genk/SC Freiburg - Celta Vigo/Olympique Lyon

VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland

FC Bologna/AS Rím - LOSC Lille/Aston Villa



termíny EL:

osemfinále: 12. a 19. marca

štvrťfinále: 9. a 16. apríla

semifinále: 30. apríla a 7. mája

finále: 20. mája (Istanbul)
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu