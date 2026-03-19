Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026
< sekcia Šport

Greifov Lyon vypadol v osemfinále po prehre so Celtou Vigo 0:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon v zostave so slovenským brankárom Dominikom Greifom vypadli v osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovom odvetnom zápase prehrali so Celtou Vigo 0:2 a v súťaži skončili po celkovom skóre 1:3. Španielsky tím sa vo štvrťfinále stretne s Freiburgom, ktorý vyradil KRC Genk z Belgicka.

Po minulotýždňovej remíze 1:1 sa začínalo odznova a výhodu domáceho prostredia mal Lyon. V drese francúzskeho tímu však videl v 19. minúte červenú kartu stopér Moussa Niakhate po šľapáku na Javiera Ruedu. Práve krídelník Celty po hodine hry otvoril skóre, keď sa presadil z hranice malého vápna do odkrytej brány. V nadstavenom čase spečatil víťazstvo hostí striedajúci Ferran Jutgla. Lyonu nepomohol ani skvelý výkon Greifa, ktorý si pripísal šesť úspešných zákrokov.

Hráči Freiburgu potvrdili dobrú formu v domácom prostredí. Do odvety šli s gólovým mankom, ale po prvom polčase viedli 2:1 a celkové skóre bolo priebežne vyrovnané. Po zmene strán spečatila vysoký triumf 5:1 a postup bundesligistu trojica Vincenzo Grifo, Juito Suzuki a Maximilian Eggestein.



Európska liga - odvety osemfinále:

SC Freiburg - KRC Genk 5:1 (2:1)

Góly: 19. Ginter, 25. Matanovič, 53. Grifo, 56. Suzuki, 79. Eggestein - 39. Smets

/prvý zápas: 0:1, postúpil Freiburg/



Olympique Lyon - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Góly: 61. Rueda, 90.+2 Jutgla, ČK: 19. Niakhate, 90.+6 Tagliafico (obaja Lyon) po 2. ŽK

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

/prvý zápas: 1:1, postúpila Celta Vigo/
