Greifova Mallorca v desiatich neubránila bezgólovú remízu s Betisom

La Liga - 21. kolo:



RCD Mallorca - Real Betis 0:1 (0:0)



Góly: 90+6. Bakambu, ČK: 73. Mascarell (Mallorca)

Madrid 25. januára (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca podľahli v domácom zápase 21. kola La Ligy Realu Betis 0:1. Domáci hrali od 73. minúty v desiatich, červenú kartu videl stredopoliar Omar Mascarell.Obrana Mallorcy odolávala až do nadstaveného času. V 90.+6 minúte sa však k lopte dostal pravý obranca Angel Ortiz a centrom našiel Cedrica Bakambua, ktorý prudkou hlavičkou do pravého dolného rohu nedal Dominikovi Greifovi šancu na zákrok. Druhý Slovák v kádri domácich Martin Valjent bol vedený ako náhradník, ale do zápasu nezasiahol.