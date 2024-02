Grékyňa Plataniotiová je majsterkou sveta v technickom sóle

MS v plaveckých športoch v katarskej Dauhe - synchronizované plávanie:



ženy - technické sólo:



1. Evangelia Plataniotiová (Gréc.) 272,9633 b., 2. Jacqueline Simoneauová (Kan.) 269,2767, 3. Chuej-jen Sü (Čína) 262,3700



skoky do vody:



mix - synchro 10 m veža:



1. Čang Tia-čchi, Chuang Tien-tie (Čína) 353,82 b., 2. Yong Myong Im, Jin Mi Jo (KĽDR) 303,96, 3. Kevin Berlin Reyes, Alejandra Estudillová Torresová (Mex.) 296,13



Dauha 3. februára (TASR) - Grécka synchronizovaná plavkyňa Evangelia Plataniotiová získala na svetovom šampionáte v katarskej Dauhe titul majsterky sveta v technickom sóle. Vo finále jej udelili známku 272,9633 bodu.Striebornú priečku obsadila Jacqueline Simoneauová z Kanady výkonom 269,2767. Bronz dosiahla Číňanka Chuej-jen Sü za 262,3700. Slovenská reprezentantka Viktória Reichová ešte v piatok nepostúpila z kvalifikácie a skončila celkovo na 14. priečke so ziskom 216,1600 bodu. Od postupu medzi elitnú 12-ku ju delili vyše tri body.Číňania Chuang Tien-tie a Čang Tia-čchi triumfovali na MS v plaveckých športoch v katarskej Dauhe v súťaži miešaných párov v skokoch z 10 m veže. Zvíťazili so známkou 353,82 bodu. Striebro získali reprezentanti KĽDR Yong Myong IM a Jin Mi JO (303,96), bronz putoval do Mexika, Kevin Berlin Reyesa a Alejandra Estudillová Torresová dosiahli 296,13 b.Čang Tia-čchi získala tretí cenný kov z MS. Minulý rok zvíťazila v japonskej Fukuoke, keď v rovnakej disciplíne uspela s krajanom Wang Fej-lungom. V súťaži miešaných párov v skokoch z 10 m je aj olympijskou šampiónkou z Tokia. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.