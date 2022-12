Grešák predĺžil zmluvu s Podbrezovou

Podbrezová 16. decembra (TASR) - Obranca Matej Grešák sa s fortunaligovým futbalovým klubom FK Železiarne Podbrezová dohodol na predĺžení zmluvy do 30. júna 2025. Informoval o tom klubový web.



"Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce s Matejom Grešákom. Zo začiatku nepatril do základnej zostavy, ale on sa svojej šance chytil excelentne a počas celej jesene podával výborné výkony. Nie je to len o jeho hraní, ale aj o profesionalite, disciplíne a správaní, takže inak ako predĺžením zmluvy a vylepšením podmienok sa to skončiť nemohlo, nakoľko si to naozaj veľmi zaslúži. Sme radi, že sa rozhodol svoju budúcnosť opäť spojiť s naším klubom," okomentoval podpis kontraktu generálny manažér Miroslav Poliaček.



"Som veľmi rád za prejavenú dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Verím, že sa mi podarí splniť moje osobné ako aj spoločné ciele, ktoré máme," doplnil Grešák.