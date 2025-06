GREŠKO: Ambície hráčov musia ísť na ME21 v prospech tímu

Bratislava 9. júna (TASR) - Ambasádor futbalových majstrovstiev do 21 rokov Vratislav Greško považuje za dôležité, aby osobné ambície hráčov šli v prospech tímu.sa predstavia na domácom turnaji v základnej A-skupine proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku. O svoje postrehy a spomienky z prvej ruky na historický úspech Slovákov na ME21 v roku 2000 sa Greško podelil v relácii ŠPORT Tu a Teraz.Slovensko disponuje tento rok niekoľkými hráčmi z popredných líg a najväčšiu pozornosť púta zrejme stredopoliar Tomáš Suslov z Hellasu Verona. Pred 25 rokmi bol v tejto pozícii práve Greško, ktorý pôsobil v Bayeri Leverkusen.povedal Greško.Poukázal tak na psychickú silu tímu, ktorá ide podľa neho ruka v ruke s individuálnymi výkonmi. Tými môžu zaujať aj krídelník Nino Marcelli, bratia Leo a Mário Sauerovci, brankár Ľubomír Belko či obranca talianskeho Cagliari Adam Obert.zhodnotil Greško. Pod súčasným tréneromJaroslavom Kentošom pôsobil na sklonku kariéry v Podbrezovej a obaja sa tak podieľali na premiére klubu v najvyššej súťaži v roku 2014.dodal Greško.Slovensko organizuje EURO do 21 rokov druhý raz - premiérovo hostilo šampionát práve v roku 2000. Domáci dosiahli historicky najlepšie štvrté miesto, no Greško hovorí o dvoch úplne rôznych turnajoch. „V roku 2000 sa na turnaji zúčastnilo osem tímov a my sme museli absolvovať kvalifikáciu, v ktorej sme mali Rumunsko. My sme vtedy čelili veľmi silnému rumunskému výberu, ktorý bol považovaný za rovnocenný s Portugalskom. To malo v tíme budúce hviezdy ako Simão Sabrosa či Boa Morte. Tieto tímy boli favoritmi skupiny a my sme sa cez nich museli prebojovať,“ priblížil Greško.Okrem Rumunov a Portugalcov mali v siedmej skupine Azerbajdžan a Maďarsko, kde prehrali jediný z ôsmich duelov (0:3). Následne zvládli dvojzápas play off proti Rusom (1:0 v, 3:1 d). Teraz stavajú Slováci na dobrých výsledkoch v príprave vrátane výhry 2:0 nad Španielskomzhodnotil Greško v spojitosti s vtedajšou úvodnou výhrou 2:1 nad Azerbajdžanom. Nasledoval triumf 1:0 nad Portugalskom i v Rumunsku a víťazstvo 4:1 proti Maďarsku:Päť dní pred turnajom bolo predaných vyše 250.000 vstupeniek, čo je nový rekord vzhľadom na čas zostávajúci do šampionátu.dodal Greško.Úvodný duel je na programe v stredu o 18.00 proti Španielom na bratislavskom Tehelnom poli, v sobotu čakáv Trnave duel proti Talianom (21.00 h) a účinkovanie v základnej A-skupine uzavrú v utorok 17. júna na Národnom futbalovom štadióne proti Rumunsku, taktiež o 21.00 h. Všetkých 31 zápasov turnaja odvysiela STVR.