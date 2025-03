Gretzkého čaká súd, zažaloval bývalú obchodnú partnerku

Ottawa 18. marca (TASR) - Bývalý kanadský hokejista Wayne Gretzky zažaloval svoju bývalú obchodnú partnerku. Spor sa začal už pred niekoľkými rokmi, teraz sa celá kauza ocitne pred súdom. Hokejová legenda v nej figuruje s Veerou Mahajanovou, podrobnosti priniesol portál TMZ.



Gretzky a jeho manželka Janet dostali pred niekoľkými rokmi ponuku na účinkovanie v reklame na žuvačku na chudnutie. Zakladateľ spoločnosti Steven Sparks a Mahajanová neskôr manželov zažalovali za falošnú reklamu. Mahajanová podala žalobu v roku 2022 a uviedla, že investovala do spoločnosti na výrobu žuvačiek, pretože bývalý hokejista tvrdil, že vďaka tomuto produktu schudol 16 kilogramov za pár týždňov. Podľa podnikateľky sa Gretzky neskôr priznal, že klamal o svojom schudnutí, čím ublížil spoločnosti. Mahajanová zažalovala exhokejistu za podvod a žiadala odškodné. Vlani žalobu stiahla.



Teraz Gretzky zasa zažaloval Mahajanovú za nepodložené tvrdenia a . Bývalá hviezda NHL si myslí, že jeho bývalá obchodná partnerka sa z neho len snažila dostať peniaze. "Podala žalobu, lebo predpokladala, že prípad vyriešim miliónmi dolárov, aby som sa vyhol negatívnej publicite," tvrdí "The Great One".



Podľa Gretzkého bol rýchly úbytok hmotnosti úplne reálny a odmieta, že by v tejto súvislosti klamal. Od Mahajanovej teraz žiada nešpecifikované odškodné za podľa neho neoprávnenú žalobu a vymyslené obvinenia. Hoci tá ju minulý rok stiahla, žaloba, ktorú podal zakladateľ spoločnosti Steven Sparks, stále prebieha.