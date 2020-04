Gretzky sa stal najlepším centrom expanznej éry

Poradie najlepších stredných útočníkov podľa nhl.com:



1. Wayne Gretzky 224 bodov



2. Mario Lemieux 209



3. Mark Messier 177



4. Sidney Crosby 174



5. Steve Yzerman 144



6. Phil Esposito 141



7. Joe Sakic 130



8. Bryan Trottier 123



9. Marcel Dionne 98



10. Ron Francis 78



11. Peter Forsberg 63



12. Bobby Clarke 47



13. Pat LaFontaine 30



14. Jevgenij Malkin 23



15. Gilbert Perreault 22



16. Eric Lindros 21

Do elitnej 16-tky sa nedostali:

Connor McDavid 20,

Peter Šťastný 20,

Joe Thornton 17,

Stan Mikita 15,

Mats Sundin 14,

Dale Hawerchuk 13,

Mike Modano 13,

Patrice Bergeron 13,

Jaques Lemaire 12,

Jean Ratelle 12,

Adam Oates 11,

Sergej Fjodorov 9,

Pavel Dacjuk 8,

Jonathan Toews 7,

Jean Beliveau 7,

Denis Savard 5,

Doug Gilmour 2,

Darryl Sittler 1,

Nicklas Bäckström 1



New York 10. apríla (TASR) - Najlepším stredným útočníkom expanznej éry NHL je Kanaďan Wayne Gretzky. Do elitnej 16-tky sa z aktívnych hráčov dostali Sidney Crosby a Jevgenij Malkin z Pittsburghu, naopak Slovákovi Petrovi Šťastnému unikla o jediný bod. O poradí rozhodovali zámorskí hokejoví žurnalisti, anketu zverejnila oficiálna stránka ligy.Voľba najlepšieho centra expanznej éry, za ktorú sa považuje obdobie od sezóny 1967/68, bola jednoznačná. Všetkých 14 žurnalistov zvolilo Gretzkého a až na jednu výnimku bol na 2. mieste jeho krajan Mario Lemieux.Crosby a Malkin boli napokon jediní aktívni hráči, ktorí sa dostali do elitnej spoločnosti. Útočník Edmontonu Connor McDavid a aj slovenská legenda Peter Šťastný stratili na 16-teho Erica Lindrosa jediný bod.Do Top 16 sa nedostal ani ďalší slovenský rodák Stan Mikita, ten však odohral v NHL deväť sezón už pred rokom 1967.