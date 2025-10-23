< sekcia Šport
Gretzky navštívil Slovensko: Do tímu by som si vzal Cháru
Držiteľ mnohých ofenzívnych rekordov NHL odpovedal na otázky z rôznych sfér.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Legenda svetového hokeja Wayne Gretzky by si do svojho tímu snov vzal bývalého slovenského obrancu Zdena Cháru. Uviedol to na tlačovej konferencii v Bratislave počas biznis konferencie.
Držiteľ mnohých ofenzívnych rekordov NHL odpovedal na otázky z rôznych sfér. Hoci počas kariéry štyrikrát získal Stanleyho pohár a množstvo individuálnych ocenení, v zbierke úspechov nemá olympijskú medailu. V roku 1998 vypadol s tímom Kanady v semifinále proti Česku, následne favorizovaný zámorský tím nestačil na Fínsko v boji o bronz. Olympijské téma je pre neho špeciálna a sen o olympijskom zlate si splnil v roku 2002 v pozícii generálneho manažéra Kanady. Pred 27 rokmi nechýbal pri premiére hráčov NHL pod olympijskými kruhmi a teraz má radosť, že najlepší hokejisti sveta budú znovu súčasť olympiády - prvýkrát od roku 2014. „Hral som na olympiáde v roku 1998 a veľmi som si to užil a rovnako tak aj celý tím. Bude úžasné vidieť Connora McDavida, Austona Matthewsa a ďalších veľkých hráčov tejto doby ako súperia o olympijské zlato. Budú to najkvalitnejšie medzinárodné zápasy, aké môžu byť. Viem, že aj fanúšikovia sú nadšení,“ konštatoval Gretzky.
Národnú hokejovú ligu si podmanil v 80-tych rokoch, jeho kariéra vyvrcholila pred miléniom. O viacerých jeho rekordoch sa hovorí, že sú neprekonateľné. Jedným z nich je celkový počet kanadských bodov v základnej časti - 2875. Pre porovnanie, druhý v celkovom poradí Jaromír Jágr zaostáva o vyše 900. Napriek tomu „The Great One“ nevylúčil, že jeho míľniky časom niekto prekoná. „Hráči sú dnes oveľa lepší než kedysi. Sú lepší športovci, viac na sebe pracujú. Rozvíja sa trénerstvo a hráči kladú dôraz na rozvoj hokejových zručností. To všetko prispieva k tomu, že sú celkovo kvalitnejší. Aj NHL spravila kroky k tomu, aby bol hokej viac ofenzívnejší. Trebárs hra v predĺžení troch proti trom prispieva k ofenzívnejšiemu hokeju a to sa môže prejaviť aj v štatistikách,“ uviedla 64-ročná legenda.
V podobnom duchu sa vyjadril aj k potenciálu prvej slovenskej draftovej jednotky Juraja Slafkovského: „Obloha je limit. Dôležité je, ako tvrdo pracujete. Je talentovaný, určite aj tvrdo pracuje. Dôležité je, aby si to hráč aj užíval.“
Pri otázke o slovenskom hráčovi, ktorého by si vybral do svojho tímu, pohotovo zareagoval: „Chára. Hral som proti nemu počas mojej poslednej sezóny. Pozeral som sa na neho, keď bol na ľade a vravel som si, že proti nemu nechcem hrať. Napokon sa stal jedným z najlepších obrancov. Má za sebou úžasnú kariéru,“ konštatoval Gretzky.
Na Slovensku sa zdržal iba krátko. Do hlavného mesta prišiel spoločne so synom Tyom, ktorý sa v minulosti venoval hokeju a dnes má na starosti Wayneovu trénerskú školu. „Viackrát som navštívil Prahu, no páči sa mi aj tu v Bratislave. Stretol som tu milých ľudí,“ priznal.
