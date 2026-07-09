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Griezmann je oficiálne posilou Orlanda, jeho cieľom je zisk trofeje
Tridsaťpäťročný útočník má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru na klubovej aj medzinárodnej úrovni.
Autor TASR
Orlando 9. júla (TASR) - Francúzskeho futbalového útočníka Antoinea Griezmanna oficiálne predstavili ako novú posilu zámorského klubu Orlando City. Pre 35-ročného majstra sveta z roku 2018 ide o splnenie dlhoročného sna, keďže záujem o pôsobenie v severoamerickej MLS neskrýval už od začiatku kariéry.
Ako uviedol oficiálny web mlssoccer.com, Griezmann prichádza do Orlanda ako jedna z najväčších hviezd v histórii klubu, porovnateľná s príchodom legendárneho Kaká v roku 2015. S floridským tímom podpísal zmluvu na dva a pol roka s opciou na ďalšiu sezónu.
„Mojím hlavným cieľom je vyhrať tu trofej a urobiť celé mesto šťastným. Pre tento tím a tieto farby odovzdám absolútne maximum,“ vyhlásil Griezmann počas slávnostného predstavenia pred fanúšikmi, na ktoré prišiel s vlasmi prefarbenými na klubovú fialovú farbu.
Tridsaťpäťročný útočník má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru na klubovej aj medzinárodnej úrovni. Pred príchodom do MLS uzavrel úspešnú kapitolu v Atléticu Madrid, kde sa stal historicky najlepším strelcom klubu (212 gólov) a dopomohol mu k triumfom v Európskej lige UEFA aj v Superpohári UEFA. V drese francúzskej reprezentácie patril k ústredným postavám najúspešnejšej éry uplynulých rokov – okrem zisku titulu majstra sveta v roku 2018 doviedol „Les Bleus“ do finále MS 2022 i domáceho EURO 2016 a kariéru v národnom tíme zakončil ako jeho historický líder v počte asistencií (38).
Vedenie Orlanda City si od príchodu francúzskej legendy sľubuje okamžitý herný impulz. Mužstvo sa totiž v prvej polovici sezóny strelecky aj defenzívne trápilo a v tabuľke Východnej konferencie mu patrí priebežné 12. miesto, štyri body pod hranicou play-off. Prvý ostrý ligový štart po reprezentačnej prestávke čaká Griezmanna 22. júla na pôde San Jose Earthquakes, pričom pred domácimi divákmi na Inter&Co Stadium by mal debutovať o tri dni neskôr proti Nashville SC.
Griezmann však už potvrdil svoje kvality hneď vo svojom prvom prípravnom zápase v novom drese, keď sa gólovo presadil proti tímu Tampa Bay Rowdies a prispel tak k víťazstvu svojho mužstva 6:0.
Ako uviedol oficiálny web mlssoccer.com, Griezmann prichádza do Orlanda ako jedna z najväčších hviezd v histórii klubu, porovnateľná s príchodom legendárneho Kaká v roku 2015. S floridským tímom podpísal zmluvu na dva a pol roka s opciou na ďalšiu sezónu.
„Mojím hlavným cieľom je vyhrať tu trofej a urobiť celé mesto šťastným. Pre tento tím a tieto farby odovzdám absolútne maximum,“ vyhlásil Griezmann počas slávnostného predstavenia pred fanúšikmi, na ktoré prišiel s vlasmi prefarbenými na klubovú fialovú farbu.
Tridsaťpäťročný útočník má za sebou mimoriadne úspešnú kariéru na klubovej aj medzinárodnej úrovni. Pred príchodom do MLS uzavrel úspešnú kapitolu v Atléticu Madrid, kde sa stal historicky najlepším strelcom klubu (212 gólov) a dopomohol mu k triumfom v Európskej lige UEFA aj v Superpohári UEFA. V drese francúzskej reprezentácie patril k ústredným postavám najúspešnejšej éry uplynulých rokov – okrem zisku titulu majstra sveta v roku 2018 doviedol „Les Bleus“ do finále MS 2022 i domáceho EURO 2016 a kariéru v národnom tíme zakončil ako jeho historický líder v počte asistencií (38).
Vedenie Orlanda City si od príchodu francúzskej legendy sľubuje okamžitý herný impulz. Mužstvo sa totiž v prvej polovici sezóny strelecky aj defenzívne trápilo a v tabuľke Východnej konferencie mu patrí priebežné 12. miesto, štyri body pod hranicou play-off. Prvý ostrý ligový štart po reprezentačnej prestávke čaká Griezmanna 22. júla na pôde San Jose Earthquakes, pričom pred domácimi divákmi na Inter&Co Stadium by mal debutovať o tri dni neskôr proti Nashville SC.
Griezmann však už potvrdil svoje kvality hneď vo svojom prvom prípravnom zápase v novom drese, keď sa gólovo presadil proti tímu Tampa Bay Rowdies a prispel tak k víťazstvu svojho mužstva 6:0.