Griezmann sa do Barcelony nevráti, v Atleticu Madrid zostane ďalší rok

Madrid 1. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann bude aj v nasledujúcom ročníku hrať za Atletico Madrid. Klub si podľa španielskeho denníka Marca uplatní opciu na pokračovanie hosťovania útočníka z FC Barcelona. To by sa malo po skončení nasledujúcej sezóny zmeniť na trvalý prestup za vopred stanovenú sumu 40 miliónov eur.



Tridsaťjedenročný Griezmann už pôsobil v Atleticu päť sezón v rokoch 2014 až 2019. Barcelona potom aktivovala výkupnú klauzulu v jeho zmluve a za prestup zaplatila madridskému klubu 120 miliónov eur. Griezmann podpísal s Kataláncami päťročnú zmluvu do júna 2024, no celý uplynulý ročník už hosťoval v Atleticu. Klauzula o zmene hosťovania na trvalý prestup sa po budúcej sezóne automaticky aktivuje, ak Francúz nastúpi na aspoň 45 minút na polovicu zápasov, v ktorých bude k dispozícii.