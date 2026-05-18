Griezmann sa lúčil so štadiónom Atletica Madrid výhrou
Autor TASR
Madrid 18. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann sa v nedeľu emotívne lúčil s fanúšikmi Atletica Madrid na domovskom štadióne Metropolitano. Tridsaťpäťročný útočník asistoval pri jedinom góle tímu a pomohol tak k tesnému víťazstvu nad Gironou.
S medzizastávkou v konkurenčnej Barcelone odohral spoluhráč slovenského obrancu Dávida Hancka za Atletico od roku 2014 celkovo desať sezón. Vo svojom príhovore k priaznivcom okrem iného oľutoval aj pôsobenie na Camp Nou. „Viem, že mnohí z vás mi to už odpustili, ale niektorí ešte stále nie, takže sa chcem ešte raz ospravedlniť. Neuvedomil som si, koľko lásky sa tu nachádza. Bol som veľmi mladý a urobil som proste chybu. Urobil som všetko, aby som sa sem vrátil a opäť si to tu užíval,“ cituje agentúra AFP slová Griezmanna.
Pod taktovkou trénera Diega Simeoneho bol dlhoročný reprezentant Francúzska obávanou útočnou zbraňou „Atleti“. V 500 súťažných zápasoch zaznamenal 212 gólov, s tímom triumfoval v Európskej lige (2018) a tiež získal európsky Superpohár (2018). „Chcel by som sa poďakovať všetkým spoluhráčom od roku 2014 až doteraz. Je neuveriteľné, čo všetko sme spolu zažili,“ vyjadril sa Griezmann.
Jeho novou klubovou adresou bude od sezóny 2026/2027 americké Orlando City, s ktorým podpísal dvojročný kontrakt s opciou na ďalší ročník.
