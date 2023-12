Griezmann sa už vyrovnal Aragonesovi na čele tabuľky strelcov Atletica

Madrid 20. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann vyrovnal rekord Luisa Aragonesa a patrí mu tak už pozícia najlepšieho strelca v histórii Atletica Madrid. Tridsaťdvaročný útočník v utorkovom zápase 18. kola La Ligy proti Getafe (3:3) zaznamenal dva góly a v drese Atletica tak má na konte už 173 presných zásahov.



Francúzsky reprezentant strelil svoj 172. gól v 44. minúte a následne premenením pokutového kopu v 69. minúte vyrovnal Aragonesov rekord. Bývalý španielsky útočník dosiahol svoju métu v 370 zápasoch, pokým Griezmann to zvládol v 364 stretnutiach v drese Atletica. "Chcel som hlavne, aby sme v zápase získali tri body. Je škoda, že sa to nepodarilo," vyjadril Griezmann podľa agentúry AP sklamanie z remízy.



"Je to neuveriteľný hráč, ktorý sa stal súčasťou klubovej histórie. Vždy odovzdával všetko pre tím, a pre nás je veľmi dôležitou súčasťou," vychválil zverenca kouč Diego Simeone.



Atleticu patrí v tabuľke La Ligy tretie miesto s 35 bodmi, rovnaký počet má aj štvrtý obhajca titulu FC Barcelonu. Na prvej priečke je so 44 bodmi Girona, ktorá vedie o dva body pred Realom Madrid.