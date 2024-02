Griezmann si zranil členok a Atleticu bude chýbať istý čas

Madrid 21. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann si vyvrtol členok a nezasiahne do najbližších duelov Atletica Madrid.



Tridsaťdvaročný útočník sa zranil v utorkovom prvom osemfinále Ligy majstrov, v ktorom jeho tím prehral s Interom Miláno 0:1. Dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa, no podľa španielskych médií vynechá sobotňajší ligový duel v Almerii a je otázne, či bude môcť nastúpiť v odvete semifinále Kráľovského pohára s Athleticom Bilbao, ktorá je na programe 29. februára. Do odvety s Interom 13. marca by však už mal byť fit.



Griezmann odohral v prebiehajúcej sezóne za Atletico 36 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil 18 gólov. Informovala agentúra AFP.