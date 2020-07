Griezmann si zranil štvorhlavý stehenný sval, dĺžka absencie je neistá

Barcelona 12. júla (TASR) - Francúzsky futbalista v službách FC Barcelona Antoine Griezmann si v sobotnom ligovom zápase s Valladolidom zranil švorhlavý sval stehenný. Potvrdili to nedeľné vyšetrenia, podľa portálu Mundo Deportivo sa pre 29-ročného útočníka sezóna La Ligy skončila.



Barcelona potvrdila svalové zranenie, no k dĺžke absencie sa nevyjadrila. V domácej súťaži ju čakajú ešte zápasy s Osasunou (štvrtok) a Alavesom (nedeľa). Nie je isté ani to, či Griezmann stihne reštart Ligy majstrov, "blaugranas" nastúpia na odvetu osemfinále proti Neapolu 8. augusta.



Griezmann odohral v sobotu vo Valladolide iba prvý polčas, podľa trénera Quiqueho Setiena sa cez prestávku sám vypýtal z ihriska. Na jeho miesto nastúpil Luis Suarez, Katalánci vydreli víťazstvo 1:0. V ligovej tabuľke figurujú na druhom mieste o bod za Realom Madrid, ten má však zápas k dobru a boj o titul vo vlastných rukách.