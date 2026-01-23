Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Griezmann utrpel na tréningu Atletica Madrid zranenie stehna

Na snímke Antoine Griezmann. Foto: TASR - Martin Baumann

Griezmann však zrejme nenastúpi vo víkendovom ligovom dueli proti Mallorce.

Autor TASR
Madrid 23. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann utrpel na piatkovom tréningu Atletica Madrid zranenie stehna. Vedenie klubu španielskej La Ligy zatiaľ nešpecifikovalo, ako dlho bude pauzovať.

Griezmann však zrejme nenastúpi vo víkendovom ligovom dueli proti Mallorce. V tejto sezóne nastúpil za „Los Colchoneros" v 30 zápasoch vo všetkých súťažiach, v ktorých vsietil desať gólov, pripomenula agentúra AFP. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
