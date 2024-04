Griffin potvrdil koniec kariéry: Basketbal mi dal v živote veľa

Los Angeles 16. apríla (TASR) - Americký basketbalista Blake Griffin ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Najvyššie draftovaný hráč zámorskej NBA v roku 2009 potvrdil svoj koniec necelý rok po tom, čo odohral svoj posledný duel v NBA.



Tridsaťpäťročný Griffin to oznámil v odľahčenom vyhlásení na sociálnych sieťach, v ktorom vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k jeho kariére. "Nikdy som si nepredstavoval seba ako človeka, ktorý bude mať vyhlásenie o odchode do basketbalového dôchodku v štýle 'list basketbalu', a ani teraz ním nebudem. Keď som sa zamýšľal nad svojou kariérou, jediný pocit, ku ktorému som sa neustále vracal, a ktorý som chcel vyjadriť, bola vďačnosť. Basketbal mi dal v živote veľmi veľa a nič by som nezmenil," uviedol Griffin, ktorý si naposledy obliekol dres Bostonu Celtics v minuloročnom play off proti Atlante Hawks. Väčšinu svojej kariéry strávil v Los Angeles Clippers. Za kalifornský klub odohral osem sezón po tom, čo si ho v roku 2009 vybral z prvého miesta vo vstupnom drafte. Počas kariéry si šesťnásobný účastník Zápasu hviezd NBA vyskúšal aj pôsobenie v Detroite a Brooklyne. V 765 stretnutiach mal priemer 19 bodov na zápas.