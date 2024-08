Grigar bojoval v kajak krose do poslednej bránky: Kontakt som čakal

Paríž 3. augusta (TASR) - Slovenský kajakár Jakub Grigar bojoval o priamy postup do olympijskej eliminácie kajak krosu do poslednej bránky. V sobotu obsadil druhé miesto v ôsmej jazde a v závere kanála zviedol súboj so Slovincom Petrom Kauzerom. Grigar sa predstaví v prvom kole eliminácie v nedeľu.



Dvadsaťsedemročný kajakár štartoval z krajnej pozície, na ktorej bývajú pretekári v novej olympijskej disciplíne často po štarte zatlačení. Zvolil si ju pre problémy a stratégia mu vyšla, keďže bol pred ním len Nemec Noah Hegge. V ďalšom priebehu si však nestihol vypracovať dostatočný náskok pred Kauzerom, ktorý doňho išiel tvrdo na záverečnej červenej bráne. "Vedel som, že to bude skúšať. Tým, že ten kros nemám veľmi natrénovaný, som si však netrúfal spraviť bránu 'na hlavičku', odhodiť si ju a skúsiť prejsť ešte pred Kauzerom. Vedel som, že do kontaktu musí prísť, sledoval som si, kde je a išiel som blízko k bráne. Nemohol sa teda cezo mňa pretlačiť. Hneď, ako sa to dalo, som začal makať a myslím, že som bol v cieli pred ním o dĺžku lode," zhodnotil Grigar súboj pre TASR.



Ohľadom štartových pozícií upozornil, že aj tie stredné majú svoje nevýhody. Kajakár môže zostať v prípade zlého štartu zaseknutý bez možnosti pádlovať. "Veril som, že to vydá a myslím si, že sa to aj stalo. Myslím, že od začiatku som bol na druhom mieste, ten štart bol podľa mojich predstáv," vysvetlil slovenský slalomár. Olympijská trať patrí podľa neho medzi tie náročnejšie v krose - loď pre túto disciplínu je z plastu a váži dvojnásobok bežného karbónového kajaku do K1. "Je to strašne fyzicky náročné, pretože tá crossová loď vôbec nechce ísť dopredu a človek musí naozaj veľmi 'makať', aby ju nejakým spôsobom rozbehol. Dĺžka trate je pritom podobná zo slalomu, takže človek sa veľmi narobí a v cieli to naozaj strašne páli," dodal Grigar pre TASR.