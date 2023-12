Grigar bude v Paríži skúsenejší. Viem, do čoho idem, hovorí

Šamorín 9. decembra (TASR) - Vodní slalomári budú aj v Paríži patriť medzi hlavné nádeje Slovenska na zisk medaily pod piatimi kruhmi. Jakub Grigar bude v K1 obhajovať striebro z Tokia, druhý z Ria Matej Beňuš sa pokúsi vrátiť slovenské farby na stupne víťazov v kategórii C1.



Na rozdiel od predchádzajúceho olympijského cyklu sa nominácia na olympiádu v "tradičných" disciplínach uzavrela už viac ako pol roka pred štartom hier. Na jar sa bude o miestenky bojovať už iba v kajak crosse. Grigar bude v Paríži štartovať na tretej olympiáde, už v Riu de Janeiru postúpil ako 19-ročný tínedžer do finále a obsadil v ňom 5. priečku. "Ťažko sa dá porovnávať olympijský cyklus s obdobím pred Tokiom, ale oproti Riu som skúsenejší. Viem do čoho idem a čo znamenajú olympijské hry. Dokážem sa pozrieť späť na to, čo mi robilo problém na predchádzajúcich olympijských hrách a posúdiť, na čo sa mám poriadne pripraviť," povedal pre TASR Grigar.



Slovenský reprezentant si však uvedomuje, že vybojovať opäť medailu bude náročné. Konkurencia nespí, obzvlášť v najtradičnejšej disciplíne na divokej vode. "Ak si dnes analyzujem moju jazdu z čias olympiády v Riu, nemusel som vtedy podávať až také dobré výkony, aby prišli dobré výsledky. Určite nastal posun po všetkých stránkach. Či už z hľadiska fyzickej pripravenosti, alebo technického zabezpečenia. V pretekoch nemôžete urobiť ani najmenšiu chybu, ak chcete pomýšľať na najvyššie priečky. Človek musí byť po všetkých stránkach stopercentne pripravený," pripomenul Grigar.



V Tokiu sa Slovensko vôbec po prvýkrát v ére samostatnosti nedostalo na medailové stupne v disciplíne C1. Kanoisti intenzívne pracovali na tom, aby v Paríži podobná situácia nenastala a náročnou internou kvalifikáciou prešiel ako víťaz Beňuš, ktorého čaká tretie účinkovanie pod piatimi kruhmi. "Slovenská reprezentácia bola najsilnejšia ako mohla byť. Ukázalo sa to aj na výsledkoch. Pred Tokiom sa išli štyri nominačné preteky a výsledok z najhorších sa škrtal. Tentokrát sme išli tri a všetky sa počítali. Bolo veľmi dobré, že olympijská kvalifikácia sa nenaťahovala až do olympijského roku a už v októbri som vedel, že do Paríža idem," vyhlásil šiesty z Tokia.