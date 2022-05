Grigar nechýba v reprezentácii v K1, v C1 neuspel Martikán

Zloženie reprezentácie SR v roku 2022:



K1 ženy: Eliška Mintálová, Zuzana Paňková, Simona Glejteková



C1 muži: Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Alexander Slafkovský



C1 ženy: Zuzana Paňková, Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová



K1 muži: Jakub Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica

Bratislava 15. mája (TASR) - Dvojnásobný olympijský šampión vo vodnom slalome Michal Martikán sa už druhý rok po sebe nedostal do slovenskej reprezentácie. Nebude tak štartovať ani na nadchádzajúcich ME v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú na programe 26.-29. mája.V kategórii C1 bude za Slovensko jazdiť Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Alexander Slafkovský. Martikán v priamom súboji neuspel proti Mirgorodskému.povedal podľa canoe.sk Róbert Orokocký, športový riaditeľ Slovenskej kanoistiky sekcie divoká voda.V K1 mužov nebude chýbať v národnom tíme strieborný z Tokia Jakub Grigar, doplnili ho Martin Halčin a Adam Gonšenica. V kategórii K1 žien bude Slovensko na vrcholných podujatiach reprezentovať trio Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Simona Glejteková. Generačná výmena v K1 nastala po ukončení kariéry dvojnásobnej olympijskej víťazky Eleny Kaliskej a majsterky sveta Jany Dukátovej. V najmladšej vodnoslalomárskej disciplíne C1 sa medzi reprezentačnú trojicu prebojovali Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová. Všetkých šesť žien je zároveň aj v reprezentácii do 23 rokov.