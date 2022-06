Grigar obsadil tretie miesto vo finále K1 v Tacene

SP vo vodnom slalome v Tacene



finále K1m:

1. Jiří Prskavec (ČR) 79,79 s (0),

2. Martin Srabotnik (Slovin.) +1,37 (0),

3. Jakub GRIGAR (SR) +4,82 (0),

4. Peter Kauzer (Slovin.) +6,15 (6),

5. Mathieu Biazizzo (Fr.) +8,17 (2),

6. Ulan Valant (Slovin.) +10,11, ...,



semifinále:

24. Martin HALČIN (SR) +7,09



Celkové poradie:

1. Prskavec 154 b.,

2. Kauzer 144, 3.

Vít Prindiš (ČR) 125,

4. GRIGAR 124,

5. Giovanni De Gennaro (Tal.) 119



Ľubľana 25. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar obsadil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene tretie miesto v K1. V sobotnom finále predviedol čistú jazdu a za víťazným Čechom Jiřím Prskavcom zaostal o 4,82 sekundy. Grigar dosiahol prvé pódiové umiestnenie v prebiehajúcej sezóne SP a celkovo svoje tretie v kariére (1-1-1). Na druhom mieste skončil domáci Martin Srabotnik (+1,37).Prví traja pretekári prešli kanálom bez trestných sekúnd. Olympijský šampión Prskavec dosiahol piaty triumf v prestížnom seriáli, prvýkrát však vyhral inde ako doma v pražskej Troji. Dvadsaťpäťročný Grigar sa postaral o prvé pódiové umiestenie pre Slovensko v SP 2022. Naposledy stál vo Svetovom pohári na medailovom stupienku vlani v nemeckom Markkleebergu, kde slávil svoj zatiaľ jediný triumf.Strieborný medailista z OH v Tokiu pôvodne skončil na štvrtej pozícii, no najrýchlejší zo semifinále Talian Giovanni De Gennaro dostal za chybný prejazd 14. bránky dodatočne 50-sekundovú penalizáciu a prepadol sa z druhej až na deviatu priečku. Grigar sa v celkovej klasifikácii vyšvihol so ziskom 124 bodov na štvrté miesto, vedie Prskavec (154) pred Slovincom Petrom Kauzerom (144) a Čechom Vítom Prindišom (125).Grigar bol jediný slovenský zástupca vo finále kajakárov. Do bojov o medaily postúpil z posledného 10. miesta v semifinále, keď rovnako zajazdil bezchybne a za najlepším De Gennarom zaostal o 4,40 sekundy.uviedol Grigar pre canoe.sk. Po finálovej jazde, ktorú odštartoval ako prvý, si musel počkať, ako skončí.Slovensko sa po dlhom čakaní a smolných štvrtých miestach kanoistky Zuzany Paňkovej v Prahe a kanoistu Mateja Beňuša v Krakove konečne dočkalo medailového umiestenia v prestížnom seriáli.dodal Grigar.Postup zo semifinále unikol jeho krajanovi Martinovi Halčinovi, ktorý so štyrmi trestnými sekundami skončil na 24. mieste (+7,09).