Jakub Grigar postúpil do finále K1 mužov z prvého miesta na SP

Markkleeberg 19. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar suverénnym spôsobom postúpil do finále K1 mužov v rámci podujatia 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome. V nemeckom Markkleebergu dosiahol v sobotňajšom semifinále najlepší čas, druhý Čech Vít Přindiš za ním zaostal o 1,87 sekundy. Ďalších päť slovenských lodí sa do finále nekvalifikovalo.



Grigar predviedol čistú a rýchlu jazdu, ktorá je veľkým prísľubom pred finále (12.40 h). Ďalším dvom slovenským reprezentantom sa nepodarilo prebojovať medzi finálovú desiatku. Martin Halčin obsadil v semifinále s dvomi trestnými sekundami 19. miesto, keď na krajana stratil 5,84 sekundy. Na postup mu chýbalo 1,61 s. Adam Gonšenica skončil 31. (16,62).



V ženskej "kájednotke" bola najbližšie k finálovej účasti Eliška Mintálová, ktorá skončila so štyrmi trestnými sekundami na 15. mieste. Za najlepšou Ricardou Funkovou z Nemecka zaostala o 10,32 sekundy. Od postupu do finálovej desiatky ju delilo 2,62 s. Jej krajanka Jana Dukátová obsadila v semifinále 18. priečku (+11,03), Soňa Stanovská skončila 21. (+14,54).