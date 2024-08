Grigar postúpil do finále K1 z 5. miesta

Na snímke slovenský vodný slalomár Jakub Grigar na trati počas semifinále v kategórii K1 mužov na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži vo štvrtok 1. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar postúpil na OH v Paríži do finále K1. Obhajca striebra si síce v semifinále pripísal dve trestné sekundy, no obsadil 5. miesto časom 92,00 sekundy a dostal sa medzi elitnú dvanástku. Za najrýchlejším Britom Josephom Clarkom zaostal o 2,49 s. Boj o medaily bol na programe od 17.30 h.Grigar odštartoval ako dvanásty a aj keď mal problémy na druhej bránke, bol v úvode dovtedy najrýchlejší. Strednú pasáž zvládol dobre, no zaznamenal dotyk na šestnástke. V závere kontroloval jazdu a už po dojazde do cieľa bolo jasné, že mu finále neunikne. Rozhodcovia ešte skúmali prejazd slovenského reprezentanta cez niektorú bránu, ale nakoniec mu nepribudla ďalšia penalizácia.Vlajkonosič slovenskej výpravy sa do semifinále prebojoval z utorňajšej kvalifikácie z deviateho miesta. V prvej z dvoch jázd bol bezchybný a mal čas 87,10 sekundy. V druhej jazde si pripísal dve trestné sekundy (91,80 s)." zhodnotil semifinále Grigarov tréner Stanislav Gejdoš.Zlato z Tokia v K1 obhajuje Jiří Prskavec. Čech získal pod piatimi kruhmi v rovnakej disciplíne aj bronz, keď bol pred ôsmimi rokmi v Rio de Janeiro tretí. V semifinále skončil šiesty o 3,02 sekundy za Clarkom.UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.