Grigar sa dostal až do malého finále: Ďalšia skúsenosť

Na snímke uprostred slovenský vodný slalomár Jakub Grigar a vpravo pretekár z Nového Zélandu Finn Butcher a v pozadí poľský pretekár Mateusz Polaczyk v semifinálovej jazde pretekov kajak kros mužov na XXXIII. letných olympijských hrách 2024 v Paríži 5. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Joseph Clarke z Británie súťaží v kajak krose proti Manuelovi Ochoovi zo Španielska, Jakubovi Grigarovi zo Slovenska a Jiřímu Prskavcovi z Českej republiky na olympijských hrách v Paríži 5. augusta 2024. Foto: TASR/AP

Paríž 5. augusta (TASR) - Slovenský kajakár Jakub Grigar si myslí, že v olympijských pretekoch kajak krosu mal možno smolu na žreb. V novej disciplíne obsadil šieste miesto, čím zopakoval svoj výsledok z K1. Krosové semifinále a malé finále však malo úplne iný príchuť, keďže Grigar primárne trénuje s klasickým kajakom.Prípravy 27-ročného Slováka na olympiádu ovplyvnilo zranenie ramena. Bolesť úplne neodznela ani do samotných hier a práve kontaktný kajak kros sa javil ako náročnejšia disciplína. Vo finále K1 stála zrejme Grigara medailu chyba na štrnástej bráne, v nedeľu však prekvapil už len postupom do štvrťfinále. Až v troch jazdách navyše narazil na suveréna disciplíny Josepha Clarka. Ten má na konte tri svetové tituly, jeden európsky a zároveň je v krose úradujúci víťaz Svetového pohára. V pondelok získal v Paríži striebornú medailu za Novozélanďanom Finnom Butcherom, pódium doplnil Noah Hegge z Nemecka." zhodnotil Grigar pre TASR.Strieborný medailista z predošlých hier mal v pondelok viackrát dobrý štart, no súperi ho vytlačili pred skokom do prvej brány. "okomentoval dianie na kanáli zo svojho pohľadu Grigar. Na jednej strane ho baví učiť sa niečo nové. Priznal však aj to, že kontaktný šport je náročný pre slalomárov, ktorí boli väčšinu kariéry vedení k čistej jazde." povedal Grigar.Súperi dostihli Grigara viackrát pred spomínanou prvou bránou. Vyvstávala teda otázka, či by si kajakár nedokázal vytvoriť väčší náskok s ideálnym stavom ramena. "" uzavrel Grigar pre TASR./vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/