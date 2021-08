Grigar sa v Šamoríne podelil o radosť zo striebra: Splnený sen

Šamorín 1. augusta (TASR) - Pre slovenského vodného slalomára Jakuba Grigara je striebro z OH 2020 splneným snom. Po návrate z Tokia sa o radosť z úspechu podelil so stovkami fanúšikov na Olympijskom festivale v Šamoríne, kde porozdával autogramy a s ľuďmi si zapózoval na fotografiách.



Grigar vybojoval pre Slovensko historicky prvú medailu v mužskom kajaku, celkovo je to 15. cenný kov v slovenskej vodnoslalomárskej zbierke v rámci olympijských hier. "Chcel som podať výkon, s ktorým budem spokojný. Veril som si a napokon z toho bolo druhé miesto,“ povedal Jakub Grigar v úvode tlačového brífingu.



Spolu s Grigarom bol na pódiu zlatý Čech Jiří Prskavec a bronzový Nemec Hannes Aigner. Slovenský olympionik priznal, že práve jazda Prskavca, ktorý bol jeho jediným premožiteľom, bola majstrovská: "Jiří predviedol jazdu na úrovni, za ktorú si zaslúžil vyhrať a dokázal, že je aktuálne najlepším svetovým kajakárom.“



Z Tokia si odniesol druhý najcennejší kov a ako Grigar uviedol na brífingu, bol lepšie pripravený ako pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro, kde pod olympijskými kruhmi skončil piaty. "Keď sa na to spätne pozriem, vidím, že moja príprava na OH pred Riom nebola taká profesionálna, zrejme som musel dospieť. Som rád, že prišli aj nejaké pády, ktoré ma prinútili zamyslieť sa nad tým, čo robím. Keď chce človek podávať dobré výkony v športe, musí toho veľa obetovať. Ja som sa snažil urobiť čo najviac a sústrediť sa na každý detail, aby to vydalo na medailu," uviedol Grigar v tlačovej správe.



Napriek prísnym opatreniam v Japonsku si 24-ročný kajakár olympiádu naplno vychutnal: "Keď vidíte najlepších športovcov na svete naživo, je to veľmi povzbudivé. A ako sa blížili moje preteky, čoraz viac som sa na ne tešil. Ešte si to striebro naplno neuvedomujem, ale to, čo som dosiahol, bol pre mňa životný sen."



Teraz sa už Grigar teší, že si oddýchne. Náročnú prípravu vystriedal vrchol kariéry v Tokiu a na relax nebol priestor: "Dúfam, že sa mi podarí zažiť aspoň jeden pokojný večer, mimoriadne sa teším na moju rodinu a blízkych. Ale keďže sa mi doteraz nepodarilo získať olympijskú medailu, neviem, aké povinnosti to bude obnášať. Ale o pár týždňov prídu na rad svetové poháre aj majstrovstvá sveta v Čunove,“ vysvetlil s úsmevom Grigar.