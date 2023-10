Grigar skončil 19. v semifinále K1, zaistil si miestenku na OH

SP vo Vaires-sur-Marne - výsledky:



K1 - finále:



muži:



1. Titouan Castryck (Fr.) 89,20 s (0), 2. Vít Přindiš (ČR) a Jonny Dickson (V.Brit.) obaja +2,58 (0),..., semifinále: 19. Jakub GRIGAR (SR) +8,37 (0)



konečné poradie SP: 1. Přindiš 304 b, 2. Giovanni De Gennaro (Tal.) 271, 3. Jiří Prskavec (ČR) 252, 4. Dickson 248, 5. Castryck 244, 6. Lucien Delfour (Austr.) 240, ...20. GRIGAR 110, 29. Martin HALČIN 81, 46. Adam GONŠENICA 40, 53. Filip STANKO 29, 85. Iľja BURAN 6, 115. Jakub STANOVSKÝ (všetci SR) 2



Interná kvalifikácia o účasť na olympijských hrách v Paríži 2024 (po 3 z 3 pretekov):



K1M: 1. Grigar 6* 2. Halčin 5, 3. Gonšenica 3



* - účasť na OH

Vaires sur Marne 6. októbra (TASR) - Francúzsky reprezentant vo vodnom slalome Titouan Castryck zvíťazil vo finále Svetového pohára na domácom podujatí vo Vaires sur Marne v disciplíne K1. Dosiahol premiérový triumf, na spoločnom druhom mieste skončili Brit Jonny Dickson a Vít Přindiš s mankom 2,58 sekundy. Čech získal titul, tretí v kariére (2017, 2021). Finále bolo bez slovenskej účasti, keďže Jakub Grigar skončil v semifinále na 19. mieste. Vybojoval si však miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži.Castryck predviedol vo finále výbornú rýchlosť aj obratnosť a čistou jazdou nedal šancu ostatným súperom. Přindiš mal pred záverečným podujatím v celkovom hodnotení len jednobodový náskok pred Giovannim De Gennarom. Talian však vo finále zlyhal a s dvojminútovou penalizáciou obsadil až 9. priečku.Grigar bol jediným slovenským reprezentantom, ktorý sa predstavil v semifinále a mal teda nomináciu vo vlastných rukách a potreboval obsadiť minimálne 20. miesto. Na olympijskom kanáli riskoval a na druhom medzičase bol najrýchlejší. Na šestnástej bránke však stratil dosť času a na posledné postupové miesto do finále mu chýbali viac ako tri sekundy. Napriek 19. pozícii predstihol o bod v internej nominácii Martina Halčina a kvalifikoval sa tak do Paríža. Ďalší Slováci v tejto fáze neštartovali. Halčin obsadil 33. priečku a Adam Gonšenica figuroval na 35. pozícii.Dvadsaťšesťročný Grigar sa kvalifikoval na tretie OH za sebou. V Tokiu získal striebro, keď ho zdolal len Prskavec. Vo svojom premiérovom finále v brazílskom Riu de Janeiro (2016) skončil piaty, keď mu ušla medaila o 44 stotín sekundy." uviedol Grigar v rozhovore pre JOJ Šport.