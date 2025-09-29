< sekcia Šport
Grigar skončil v kajak kros individuáli štvrtý, zlato pre Llorenteho
Penrith 29. septembra (TASR) - Slovenskému reprezentantovi vo vodnom slalome Jakubovi Grigarovi tesne ušla medaila v individuálnych pretekoch v kajak krose na MS v austrálskom Penrithe. V pondelňajšej súťaži obsadil štvrté miesto so stratou 1,92 s na víťazného Španiela Davida Llorenteho. Od bronzového Čecha Jakuba Krejčího ho delilo iba 24 stotín.
Llorente triumfoval s náskokom 1,12 s pred Britom Josephom Clarkeom, strieborným medailistom z OH 2024 v Paríži, ktorý štartoval ako posledný a pripravil Grigara o cenný kov. Ďalší slovenský reprezentant Martin Halčin obsadil 28. miesto (+4,80) a rovnako ako Grigar postúpil do rozjázd hlavnej súťaže v kajak krose. Adama Gonšenicu klasifikovali na 61. priečke (+15,83).
V kajak kros individuáli žien si z trojice Sloveniek najlepšie počínala Soňa Stanovská, ktorá skončila 16. so stratou 3,87 na víťaznú Švajčiarku Alenu Marxovú. Zuzana Paňková bola 18. (+4,87) a Emanuela Luknárová 48. (+8,69). Stanovská s Paňkovou sa v prvej polovici súťaže držali na medailových priečkach, no postupne klesali. Marxová triumfovala s náskokom 0,98 s pred Slovinkou Ajdou Novakovou, bronz si vybojovala Brazílčanka Ana Sotllová (+1,14).
MS vo vodnom slalome v Penrithe
muži - kajak kros individuál:
1. David Llorente (Šp.) 55,21, 2. Joseph Clarke (V. Brit.) +1,12, 3. Jakub Krejčí (ČR) +1,68, 4. Jakub GRIGAR (SR) +1,92,... 28. Martin HALČIN (SR) +4,80, 61. Adam GONŠENICA (SR) +15,83
ženy - kajak kros individuál:
1. Alena Marxová (Švajč.) 62,09, 2. Ajda Novaková (Slovin.) +0,98, 3. Ana Satilová (Braz.) +1,14,... 16. Soňa STANOVSKÁ (SR) +3,87, 18. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +4,87, 48. Emanuela LUKNÁROVÁ (SR) +8,69
