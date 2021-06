Grigar triumfoval vo finále K1 v Markkleebergu

2. kolo SP v Markkleebergu

finále K1:



muži:

1. Jakub GRIGAR (SR) 88,91/0,

2. Felix Oschmautz (Rak.) +2,01/2,

3. Boris Neveu (Fr.) +2,95/2,

4. Giovanni De Gennaro +4,04/2,

5. Christian De Dionigi (obaja Tal.) +4,45/0,

6. Vít Přindiš (ČR) +4,63/0, ..., semifinále: 19. Martin HALČIN +5,84/2, 31. Adam GONŠENICA (obaja SR) +16,62/8



ženy:

1. Jessica Foxová (Austr.) 1:36,76 min./2,

2. Ricarda Funková +3,52 s/2,

3. Elena Apelová (obe Nem.) +6,24/2,

4. Eva Terceljová +6,83/2,

5. Ajda Novaková +8,11/0,

6. Ursa Krageljová (všetky Slovin.) +10,15/4, ..., semifinále: 15. Eliška MINTÁLOVÁ +10,32/4, 18. Jana DUKÁTOVÁ +11,03/0, 21. Soňa STANOVSKÁ (všetky SR) +14,54/6

Markkleeberg 19. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar sa stal víťazom K1 mužov v rámci 2. kola Svetového pohára. V sobotňajšom finále v nemeckom Markkleebergu triumfoval s náskokom 2,01 sekundy pred Rakúšanom Felixom Oschmautzom, tretí skončil Boris Neveu z Francúzska (+2,95).Grigar naznačil svoje možnosti už v dopoludňajšom semifinále, v ktorom dosiahol najlepší čas a suverénnym spôsobom postúpil do finále z prvého miesta. V ňom opäť predviedol čistú jazdu, zvládol aj náročnú spodnú pasáž s ťažkými protiprúdnymi bránami a ako jediný z desiatky finalistov sa dostal pod 90 sekúnd.povedal v prvom televíznom interview.Ďalším dvom slovenským reprezentantom sa nepodarilo prebojovať do finále. Martin Halčin obsadil v semifinále s dvomi trestnými sekundami 19. miesto, keď na krajana stratil 5,84 sekundy. Na postup mu chýbalo 1,61 s. Adam Gonšenica skončil 31. (16,62).V ženskej "kájednotke" zvíťazila Austrálčanka Jessica Foxová pred dvojicou nemeckých reprezentantiek Ricardou Funkovou a Elenou Apelovou. Finále bolo bez slovenskej účasti. Najbližšie k nemu bola Eliška Mintálová, ktorá skončila v semifinále so štyrmi trestnými sekundami na 15. mieste. Od postupu do finálovej desiatky ju delilo 2,62 s. Jej krajanka Jana Dukátová obsadila 18. priečku (+11,03), Soňa Stanovská skončila 21. (+14,54).