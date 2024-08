Grigarov tréner Gejdoš: Na Slovensku sme zaspali kros

Na snímke slovenský vodný slalomár Jakub Grigar vo štvrťfinálovej jazde pretekov kajak kros mužov na XXXIII. letných olympijských hrách 2024 v Paríži 5. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Joseph Clarke z Británie súťaží v kajak krose proti Manuelovi Ochoovi zo Španielska, Jakubovi Grigarovi zo Slovenska a Jiřímu Prskavcovi z Českej republiky na olympijských hrách v Paríži 5. augusta 2024. Foto: TASR/AP

Paríž 5. augusta (TASR) - Tréner Stanislav Gejdoš priznal, že slovenský vodný slalom nezvládol dlhodobú prípravu na novú olympijskú disciplínu kajak kros. Jeho zverenec Jakub Grigar postúpil na olympijských hrách do semifinále a obsadil konečné šieste miesto. Zopakoval tak umiestnenie z klasickej K1, kde mu tesne ušla medaila.Grigar bol v krose pred dvoma rokmi na domácich ME v Liptovskom Mikuláši vo finále a obsadil štvrté miesto. V Paríži prekvapil, keďže ho v príprave na olympiádu obmedzovalo zranenie ramena. Tréner Gejdoš nevedel povedať, či sa budú na novú disciplínu zameriavať viac, no Slovensko na ňu podľa neho potrebuje lepšie podmienky.povedal Gejdoš pre TASR.Novú disciplínu nazval odľahčene "drevorubačstvom" a podľa neho v nej existujú dve základné taktiky: "Vzhľadom na zranenie ramena sa javila kontaktná disciplína ako riskantná, no tréner sa už v záverečný deň v tomto smere ničoho neobával.dodal Gejdoš pre TASR.Tréner ani kajakár zatiaľ nevedeli, či sa zúčastnia na zvyšných dvoch pretekoch Svetového pohára. Štvrté podujatie v kalendári je na programe v polovici septembra v talianskej Ivrei, finále o týždeň neskôr v La Seu. Pre zranenie vynechal Grigar úvodné preteky v Augsburgu i majstrovstvá Európy. V celkovom hodnotení SP mu patrí medzi kajakármi 32. miesto za dve semifinálové účasti v Prahe a Krakove./vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/