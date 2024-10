Gríger dvoma gólmi zariadil víťazstvo Karlových Varov nad Třincom

Česká extraliga - 11. kolo:



HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)



Góly: 6. Červenka (tr. strieľanie), 9. Hercik (ČEREŠŇÁK), 55. Smejkal (ČEREŠŇÁK), 59. Smejkal, 60. Mandát







HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)



Góly: 20. D. Kaše (ČAJKOVIČ) - 24. MIKUŠ, 35. Kalus, 39. Bambula, 48. Abdul







Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)



Góly: 14. Kurovský, 49. Cienciala (DAŇO) - 26. Šír, 40. GRÍGER, 49. GRÍGER, 60. Beránek (GRÍGER)







Rytíři Kladno - HC Olomouc 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)



Góly: 9. a 25. Jarušek, 4. Pietroniro, 20. Hanousek, 32. Straka, 58. Smoleňák, 60. Pytlík - 9. Plášek (KORENČÍK), 29. Orsava (KORENČÍK), 58. KUSKO







HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 3:2 po predĺžení (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 10. Hyka, 39. Chlapík, 64. Horák - 30. FAŠKO-RUDÁŠ, 54. Vlach (IVAN)







Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)



Góly: 6. Batna, 7. Šťastný, 19. Pour, 59. Pavlík - 54. KAŠLÍK



Praha 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Gríger sa dvoma gólmi podieľal na víťazstve Karlových Varov na ľade majstrovského Třinca 4:2. Dvadsaťdeväťročný útočník si pripísal aj jednu asistenciu, bodoval v piatom stretnutí za sebou a za 11 zápasov má na konte 11 bodov (5+6).Martin-Faško Rudáš zaznamenal svoj piaty gól v prebiehajúcom ročníku. Jeho presný zásah však nezabránil prehre tímu Bílí Tygři Liberec na ľade Sparty Praha 2:3 po predĺžení. Za hostí sa do štatistík zapísal asistenciou aj jeho krajan Michal Ivan.Strelecký účet si v najvyššej českej súťaži otvoril útočník Matej Kašlík, jeho gól Českým Budějoviciam nestačil a prehrali s Hradcom Králové 1:4. Premiérové body si pripísal v drese Olomouca obranca Marek Korenčík, ktorý však takisto nemal radosť z víťazstva a jeho tím prehral na ľade Kladna vysoko 3:7. Gól zaznamenal tiež jeho spoluhráč Silvester Kusko. Za domácich si pripísal asistenciu 52-ročný útočník Jaromír Jágr, pre ktorého to bol tretí bod v sezóne a prvý po deviatich dueloch.Na víťazstve Vítkovíc na ľade Litvínova (4:1) sa gólom podieľal obranca Juraj Mikuš. Domáci zaznamenali štvrtú prehru za sebou, no vďaka výbornému vstupu do sezóny sú naďalej na čele tabuľky. Druhé Pardubice sa priblížili Litvínovu na rozdiel bodu. Na domácom ľade zdolali Plzeň 5:0 a zásluhu mal na tom aj obranca Peter Čerešňák, ktorý si pripísal dve asistencie.