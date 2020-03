Dávid Gríger po sezóne odíde z Karlových Varov

Karlove Vary 3. marca (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Dávid Gríger po sezóne opustí českého extraligistu HC Energie Karlove Vary. Klub v utorok na svojej webstránke potvrdil, že 25-ročný ofenzívny ťahúň mužstva nepodpíše novú zmluvu.



Okrem Grígera skončí po sezóne v kúpeľnom meste aj ďalší kľúčový útočník Tomáš Rachůnek. "Obaja v priebehu novembra dostali od vedenia klubu ponuku na predĺženie kontraktu, začiatkom februára nám však prostredníctvom svojho agenta odkázali, že zmluvu nepredĺžia. Keďže sme si boli vedomí, že strata oboch kľúčových hráčov by bola citeľným zásahom do nášho mužstva, rozhodlo sa vedenie klubu na mimoriadnom zasadnutí ponúknuť Tomášovi Rachůnkovi i Dávidovi Grígerovi na naše pomery nadštandardnú finančnú ponuku novej zmluvy. Bohužiaľ, aj potom nám bolo odkázané, že obaja hráči v našom klube ďalej pokračovať nebudú. Obaja nás zároveň ubezpečili, že vo zvyšku sezóny urobia maximum pre úspech mužstva, čo aj svojimi výkonmi na ľade, rovnako ako v priebehu celej sezóny, naďalej činia," uviedol pre web HC Energie tréner a športový manažér Martin Pešout, ktorý sa v mene celého klubu poďakoval obom hráčom a dodal, že v Karlových Varoch budú mať v budúcnosti vždy dvere otvorené.



Obaja útočníci prežívajú životnú sezónu, aj vďaka nim sa fanúšikovia Karlových Varov môžu po rokoch tešiť na vyraďovacie boje. HC Energie čaká v českej extralige predkolo play off. Gríger pôsobí v tíme už siedmu sezónu, z toho piatu v najvyššej českej súťaži. V 47 zápasoch prebiehajúceho ročníka si pripísal 37 bodov za 15 gólov a 22 asistencií. Popradský odchovanec v novembri reprezentoval Slovensko na Nemeckom pohári v Krefelde.