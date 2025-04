Griger podpísal viacročný kontrakt s Hradcom: Veľmi sa teším

Hradec Králové 30. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Adam Griger bude naďalej hráčom FC Hradec Králové. S českým klubom sa dohodol na viacročnom kontrakte.



Dvadsaťjedenročný útočník prišiel do Česka v septembri zo španielskeho štvrtoligového tímu Recreativo Granada. Pôvodne malo ísť o ročné hosťovanie, no Hradec si uplatnil opciu na kúpu. „Adam počas roka ukázal, že je v ňom, vzhľadom na jeho vek, veľký potenciál a jeho výkonnosť ďalej porastie. Je to hrotový útočník, ktorého typológia je všeobecne veľmi žiadaná a takýchto útočníkov k dostaniu veľa nie je, preto sme sa logicky rozhodli opciu uplatniť. Adam u nás podpísal viacročný kontrakt a ja som presvedčený, že sa spoločne aj vzájomne budeme posúvať ďalej,“ uviedol športový riaditeľ klubu Jiří Sabou.



V tejto sezóne odohral Griger 22 zápasov najvyššej českej súťaže, v ktorých strelil štyri góly. „Veľmi sa teším, že sa môj prestup dotiahol, takže som oficiálne hráčom Hradca. Som tu veľmi spokojný, takže som rád, že sa nám to podarilo uzavrieť. Teším sa, že budem pripravený na novú sezónu, v ktorej budem hájiť farby Votrokov,“ povedal slovenský mladík pre oficiálnu stránku Hradca.