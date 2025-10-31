< sekcia Šport
Gríger pomohol gólom k triumfu Mladej Boleslavi v českej lige
Dôležitý gól strelil aj Kristián Pospíšil z Komety Brno. Gólom v 58. minúte na 3:3 poslal do predĺženia zápas na ľade Plzne. Domáci napokon triumfovali 3:2.
Autor TASR,aktualizované
Praha 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík rozhodol gólom o víťazstve Vítkovíc na ľade Liberca 3:2 v piatkovom zápase 20. kola českej extraligy. Na oboch góloch domácich sa podieľal slovenský útočník Martin Faško Rudáš, ktorý mal bilanciu 1+1.
Slovenský útočník Dávid Gríger pomohol gólom k víťazstvu Mladej Boleslavi nad Litvínovom 3:2. Svoj druhý gól v sezóne strelil v 33. minúte, keď otvoril skóre duelu, v ktorom sa stretli tímy zo spodku tabuľky. Mladá Boleslav dosiahla druhé víťazstvo za sebou a na dvanástom mieste má 23 bodov rovnako ako trináste Kladno. Posledný je Litvínov s 12 bodmi.
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek vychytal víťazstvo Hradca Králové nad lídrom tabuľky Třincom 4:1.
Do zostavy Pardubíc sa po zranení vrátil obranca Peter Čerešňák, ktorý absentoval od 16. septembra. Jednou asistenciou sa podieľal na víťazstve nad Kladnom 8:3. Legendárny Jaromír Jágr nastúpil v pozícii kapitána Kladna a pripísal si asistenciu na prvom góle hostí.
Česká extraliga, 20. kolo
BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Góly: 33. GRÍGER, 43. Skarberg, 55. Mazura - 47. Hlava, 48. Jícha
Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 5. Koláček, 39. Kubík, 50. Jank - 22. Tomek, 44. Cihař
HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:3 pp a sn (0:1, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 24. a rozh. sn V. Petman, 36. Pšenička, 47. Filip - 12. Flek, 51. Zbořil, 58. POSPÍŠIL
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 16. Pavlík, 31. Melancon, 33. Jergl, 57. Batna - 36. Cienciala
/S. ŠKORVÁNEK (Hrad.) odchytal celý zápas, kryl 17 striel/
HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 8:3 (4:1, 3:1, 1:1)
Góly: 5. Košťálek (ČEREŠŇÁK), 5. Kondelík, 7. Mandát, 18. Červenka, 34. Kropáček, 35. Poulíček, 37. Hájek - 19. Bares, 26. Ojamäki, 43. Robins
Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Góly: 4. Musil (FAŠKO-RUDÁŠ), 33. FAŠKO-RUDÁŠ - 29. Kalus, 40. Zdráhal, 44. HRIVÍK
HC Olomouc - HC Sparta Praha 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 25. Rutar - 11. Špaček, 16. a 26. Shore, 55. Horák
