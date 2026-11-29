< sekcia Šport
Gríger režíroval víťazstvo Mladej Boleslavi nad Třincom 3:0
Domáci triumf režíroval slovenský útočník Dávid Gríger, keď dal dva góly a pridal aj asistenciu.
Autor TASR
Praha 29. novembra (TASR) - Hokejisti Mladej Boleslavi zvíťazili v nedeľnom zápase 24. kola českej extraligy nad Třincom 3:0. Oceláři po prvý raz v sezóne vyšli strelecky naprázdno. Domáci triumf režíroval slovenský útočník Dávid Gríger, keď dal dva góly a pridal aj asistenciu.
hokej - 24. kolo českej extraligy
BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 24. a 37. GRÍGER, 59. Hyka (GRÍGER)
BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 24. a 37. GRÍGER, 59. Hyka (GRÍGER)