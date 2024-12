Gríger v reprezentácii po takmer troch rokoch: Nečakal som to

Poprad 9. decembra (TASR) - Dávid Gríger si po takmer troch rokoch opäť oblečie dres slovenskej hokejovej reprezentácie. Tridsaťročný útočník Karlových Varov je v nominácii Craiga Ramsayho na domáci Vianočný Kaufland Cup. Pozvánka ho veľmi potešila a vníma ako veľké plus, že sa turnaj odohrá v jeho rodnom Poprade.



"Musím povedať, že ma to prekvapilo. Nečakal som to. Samozrejme, vždy rád prídem, keď ma pozvú a som strašne rád, že som tu a veľmi sa teším," uviedol Gríger na pondelňajšom zraze. Národný tím sa po takmer piatich rokoch vráti do Popradu. Naposledy hral pod Tatrami ešte v rámci Kaufland Cupu vo februári 2020. "Je to veľké plus, že sa hrá v Poprade na domácom ľade. Začínal som tu s hokejom, hral som tu aj za A-tím, žije tu celá moja rodina. Určite to je pre mňa obrovská motivácia a veľmi sa teším na zápasy," povedal.



V českej extralige pôsobí nepretržite od sezóny 2015/16. Stal sa stabilnou súčasťou Karlových Varov, na konte má aj dva ročníky v mužstve Bílí Tygři Liberec. Západočechom patrí v tabuľke šieste miesto a veľký podiel má na tom práve slovenský útočník. V 25 zápasoch zaznamenal desať gólov a deväť asistencií a je tretí najproduktívnejší hráč Varov. "Samozrejme, sú lepšie a horšie obdobia. Zatiaľ sa nám darí. Potom vyskočia aj jednotlivci. Viem, čo sa odo mňa čaká a snažím sa plniť rolu, ktorú mi dali. V tabuľke sme niekde tam, ako by sme chceli byť. Panuje nejaká spokojnosť, ale stále je to len polovica súťaže a najdôležitejšia časť nás ešte len čaká. Sme za to radi, ale stále zostávame nohami pri zemi."



Gríger nahradil v nominácii Kristiána Pospíšila, ktorý si potrebuje doliečiť drobné zranenia. Rád by si preniesol formu z klubu: "Samozrejme, bude záležať, akú rolu dostanem a kde budem hrať. Ja sa budem snažiť odviesť prácu, ktorú mi určí tréner. Je jedno, či to budú góly alebo nie. Ideme si za jedným cieľom a ten jasný."



Asistent trénera Peter Frühauf priblížil, prečo si Gríger vypýtal miesto v tíme: "Čo sa týka Dávida, štatistiky určite hovoria za všetko. Samozrejme, nepozeráme sa len na ne, ale aj ako dokáže hrať v systéme a v tempe medzinárodného hokeja. Som v očakávaní, lebo formu má ohromnú. Určite je to zakončovateľ, ale potrebujeme od neho vidieť aj úsilie smerom dozadu. Myslím si, že aj na tomto už popracoval uplynulé roky. Je určite komplexnejší a osobne sa veľmi teším a verím, že nám predvedie krásny hokej. A možno nám zamotá hlavu aj smerom k MS."



Tradičný domáci turnaj pred Vianocami proti Nórsku a Lotyšsku sa v uplynulých dvoch rokoch konal na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Gríger verí, že mužstvo na to nadviaže aj v Poprade a pomôžu mu k tomu aj diváci: "Musím povedať, že tu bola vždy super atmosféra. Popradský fanúšik je skvelý a ja som si tu užíval každý jeden zápas, keď som bol mladší. Veľmi sa na to teším a dúfam, že opäť príde vypredaný štadión a podporí nás."