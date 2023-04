Grinerová chystá memoáre o svojom zatknutí a väznení v Rusku

New York 11. apríla (TASR) – Americká basketbalistka Brittney Grinerová pracuje na memoároch o svojich vlaňajšom zatknutí a väznení v Rusku. V krajine ju držali desať mesiacov po tom, ako u nej v batožine na moskovskom letisku Šeremetevo objavili konopný olej. Ten slúži ako náplň do elektronickej cigarety, v Rusku je však zakázaný. Grinerová plánuje vydať memoáre na jar 2024.



"Ten deň bol začiatkom nepochopiteľného obdobia môjho života, o ktoré sa dokážem podeliť až teraz," citovala Grinerovú agentúra AP. Dvojnásobná olympijská šampiónka a štvornásobná víťazka Euroligy prišla do Ruska ako hráčka tamojšieho klubu z Jekaterinburgu, kde pôsobila počas prestávky v zámorskej WNBA v tíme Phoenix Mercury: "Naspäť do Ruska som cestovala, aby na mňa bola hrdá moja manželka, rodina a spoluhráčky. Po neskutočne náročných desiatich mesiacov zadržania som vďačná, že ma odviezli naspäť domov. Čitatelia spoznajú môj príbeh a pochopia, prečo som tak vďačná za príval podpory od ľudí z celého sveta."



Moskva prepustila v decembri Grinerovú výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. Ten si odpykával väzenský trest v USA. K jej zadržaniu navyše došlo na začiatku ruskej invázie na územie Ukrajiny a incident tak prispel k napätiu vzťahov medzi krajinami.



"Opisuje drsné a neskutočné obdobie, počas ktorého žila v zahraničnom väzení i desivé aspekty každodenného života v ženskej trestaneckej kolónii. V jadre knihy vyzdvihuje svoj vnútorný zmätok, ktorý zažila počas desaťmesačného utrpenia i húževnatosť, ktorá ju sprevádzala do decembrového návratu do USA," uviedlo vo svojom oficiálnom vyhlásení vydavateľstvo Alfred A. Knopf.



Prípad priťahoval pozornosť aj z hľadiska problematiky práv LBGTQ ľudí. Grinerová sa k tejto komunite, ktorej práva sú v Rusku potláčané, otvorene priznávala. Navyše je prvou homosexuálnou športovkyňou vôbec, ktorá uzatvorila sponzorskú spoluprácu s Nike. Svojou knihou chce taktiež zvýšiť povedomie o svojich krajanoch, ktorí sú zdržaní v cudzine. Najnovším prípadom je novinár Evan Gershkovich z Wall Street Journal, ktorého Moskva obvinila v marci zo špionáže.