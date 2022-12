Grinerová plánuje pokračovať v kariére: Láska od vás mi pomohla

Washington 16. decembra (TASR) - Americká basketbalistka Brittney Grinerová uviedla, že je vďačná za návrat do vlasti. V budúcej sezóne plánuje opäť hrať za tím Phoenix Mercury v americkej ženskej súťaži WNBA. Informáciu priniesla agentúra AP.



"Mám v úmysle hrať a teším sa, že budem môcť čoskoro osobne povedať ďakujem tým z Vás, ktorí si ma zastali a posielali mi odkazy," povedala tridsaťdvaročná Američanka.



Vyjadrenia prišli týždeň po tom, ako ju prepustili z ruského väzenia v rámci výmeny za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, známeho ako "obchodník so smrťou". "Je to taký dobrý pocit byť doma. Uplynulých desať mesiacov to bol boj na každom kroku. Siahla som hlboko na dno síl, aby som si udržala vieru, a práve láska mnohých z vás mi pomohla. Z celého srdca ďakujem za vašu pomoc," dodala.



Grinerová od svojho návratu býva v hoteli vo Fort Sam Houston v texaskom San Antoniu. Znovu sa stretla s rodinnými príslušníkmi, ako aj s manželkou Cherelle. Svoj prvý tréning absolvovala 11. decembra, iba pár dní po tom, čo ju previezli na základňu americkej armády na lekársku prehliadku. Američanku zatkli vo februári v Rusku na základe obvinení z drogovej trestnej činnosti.



Nová sezóna WNBA sa začne 19. mája budúceho roka. Mercury otvoria ročník zápasom na palubovke Los Angeles Sparks. Prvý domáci duel odohrajú o dva dni neskôr proti Chicagu Sky.